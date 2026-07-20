البطائح يدشّن معسكره الخارجي في القاهرة



فيصل النقبي (الشارقة)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة المعسكر الخارجي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد، بقيادة المدرب الوطني محمد الجالبوت، الذي يتطلع إلى الوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، بعد توليه قيادة الفريق مؤخراً.

ويشهد المعسكر إقامة عدد من المباريات الودية أمام فرق مصرية وعربية متفاوتة المستوى، بهدف رفع المعدل البدني والفني للاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب منح الجهاز الفني الفرصة لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل اعتماد القائمة النهائية للموسم الجديد.

ويعوّل الجهاز الفني على الاستفادة القصوى من فترة المعسكر، من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي اليومي، وتصحيح الجوانب الفنية والتكتيكية، بما يسهم في إعداد الفريق بالصورة التي تتناسب مع تطلعات إدارة النادي وجماهيره، قبل العودة إلى الدولة لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد.