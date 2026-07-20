الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»

العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
20 يوليو 2026 18:00


دبي (وام)


أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تفاصيل النُّسخة السادسة من بطولة الإمارات التي تقام الأحد المقبل على مسرح «ذا أجندة» في منطقة دبي «ميديا سيتي»، برعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
وكشف عن انطلاق إجراءات الوزن والتسجيل الرسمي للاعبين السبت المقبل على مسرح «ذا أجندة»، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، واعتماد فئات البطولة لأوزان 70 و75 و80 و85 و90 كجم، وفوق 90 كجم، إضافة إلى فئة الماستر، إلى جانب فئتي 85 وفوق 85 كجم في منافسات «بودي ستايل».
وأشار إلى أن المنافسات تشمل الكلاسيك «بناء الأجسام»، وفق فئات الطول حتى 170، و174 و178، وأكثر من 178 سم، إضافة إلى فئة الماستر، وإقامة منافسات «الكلاسيك فيزيك» بالفئات نفسها، على أن تشمل منافسات «الماسكيولار فيزيك» فئات حتى 174، و178، وأكثر من 178 سم، بينما تضم منافسات الفيزيك فئات حتى 170، و174، و178، وأكثر من 178 سم، إضافة إلى فئة الماستر.
وأكد أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير البطولة، أن النسخة السادسة مرحلة فنية مهمة في مسيرة البطولة، وتحظى بأهمية كبيرة لأنها ستكون إحدى المحطات الرئيسية لاختيار اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الوطني، استعداداً للمشاركات المقبلة، وهو ما يمنح المنافسات مستوى فنياً عالياً بين نخبة أبطال اللعبة.

اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت
اليوم 18:05
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا
اليوم 18:02
ميديكلينيك مستشفى المدينة
مستشفى ميديكلينيك المدينة يسجل 100 عملية زراعة كلى
اليوم 18:00
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
الرياضة
العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»
اليوم 18:00
شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
الأخبار العالمية
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©