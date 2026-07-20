العضلات الجميلة تستعرض على مسرح «ذا أجندة»



دبي (وام)



أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تفاصيل النُّسخة السادسة من بطولة الإمارات التي تقام الأحد المقبل على مسرح «ذا أجندة» في منطقة دبي «ميديا سيتي»، برعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وكشف عن انطلاق إجراءات الوزن والتسجيل الرسمي للاعبين السبت المقبل على مسرح «ذا أجندة»، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي، واعتماد فئات البطولة لأوزان 70 و75 و80 و85 و90 كجم، وفوق 90 كجم، إضافة إلى فئة الماستر، إلى جانب فئتي 85 وفوق 85 كجم في منافسات «بودي ستايل».

وأشار إلى أن المنافسات تشمل الكلاسيك «بناء الأجسام»، وفق فئات الطول حتى 170، و174 و178، وأكثر من 178 سم، إضافة إلى فئة الماستر، وإقامة منافسات «الكلاسيك فيزيك» بالفئات نفسها، على أن تشمل منافسات «الماسكيولار فيزيك» فئات حتى 174، و178، وأكثر من 178 سم، بينما تضم منافسات الفيزيك فئات حتى 170، و174، و178، وأكثر من 178 سم، إضافة إلى فئة الماستر.

وأكد أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير البطولة، أن النسخة السادسة مرحلة فنية مهمة في مسيرة البطولة، وتحظى بأهمية كبيرة لأنها ستكون إحدى المحطات الرئيسية لاختيار اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الوطني، استعداداً للمشاركات المقبلة، وهو ما يمنح المنافسات مستوى فنياً عالياً بين نخبة أبطال اللعبة.