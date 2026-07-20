حدث في نهائي كأس العالم.. هدف سجله 47 مليون شخص



إيست رذرفورد (رويترز)

صعدت إسبانيا مجدداً إلى قمة كرة القدم العالمية عندما سجل البديل فيران توريس هدفاً في ​الدقيقة 106 ليخطف كأس العالم من حاملة اللقب الأرجنتين بالفوز عليها 1-صفر ما شكّل بداية حقبة جديدة ولكنه لم يجلب سوى القليل من المتعة.

وكانت الجائزة الكبرى في كرة القدم تستحق مباراة كلاسيكية. لكن بدلاً من ذلك، قدّم أفضل فريقين في العالم عرضاً جامداً وخانقاً اتجه بالمباراة نحو ركلات الترجيح قبل أن يجد توريس أخيراً فرصة التقدم في النتيجة في المحاولة العشرين لإسبانيا على المرمى.

وربما كان من المناسب أن تكون صافرة النهاية هي الشرارة التي أشعلت أكثر ⁠لحظات المباراة حيوية، حيث قام اللاعبون بدفع بعضهم بعضاً والتدافع والسقوط على الأرض، عندما حول لاعبو الأرجنتين إحباطهم أخيراً إلى سبب للشجار.

وكانت هذه المباراة مثالا لما يُوصف بأنه «لقاء لا يقدره ​إلا عشاق التفاصيل الفنية» إذ افتقرت طوال أغلب فتراتها إلى الجودة والفرص والنزعة الهجومية، قبل أن يتمكن توريس، بعد نزوله من مقاعد البدلاء، من فك الاشتباك وتسجيل هدف الحسم.

وقال ​المهاجم «كان هدفاً سجله 47 مليون شخص، ولم يكن هدفاً يخصني أنا أو حتى اللاعبين 26 فقط (ضمن القائمة)»، وأضاف «كان مقدراً له أن يحدث، ⁠كما كان قدره أن ​يصبح هدف الفوز».