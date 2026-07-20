الدفاع الحديدي.. «سر» بطل المونديال عبر التاريخ



عمرو عبيد (القاهرة)

منذ انطلاق أولى نُسخ كأس العالم عام 1930 وحتى نسخة 2026 الأخيرة، يؤكد التاريخ أن العرش العالمي لا يُصنع بالهجوم فقط، بل بصلابة الدفاع في المقام الأول، إذ لم يتجاوز عدد الأهداف التي استقبلتها مرمى الغالبية العظمى من الأبطال، حاجز الخمسة أهداف طوال المشوار الكامل للبطولة.

فمنذ التتويج الأول للأوروجواي عام 1930 (3 أهداف مستقبلة)، مروراً بإيطاليا في نسختيها 1934 و1938 (3 و5 أهداف على التوالي)، ثم الأوروجواي مجدداً 1950 (5 أهداف)، حافظ الأبطال على نمط دفاعي متماسك، باستثناء ألمانيا الغربية 1954 التي صعدت لمنصة التتويج، رغم استقبال شباكها 14 هدفاً، أعلى رقم في تاريخ الأبطال، بعدما خسرت 3-8 أمام المجر في دور المجموعات، قبل أن تنتقم منها في النهائي.

وواصلت البرازيل الحفاظ على التقليد الدفاعي في 1958 و1962 (4 و5 أهداف)، بينما سجّلت إنجلترا 1966 رقماً لافتاً باستقبال 3 أهداف فقط، ثم جاءت السامبا مجدداً 1970 (7 أهداف)، رغم كونه ثالث أضعف حصيلة للبطل عبر التاريخ، تلتها ألمانيا الغربية 1974 والأرجنتين 1978 بواقع 4 أهداف في شباك كل منهما، مقابل 6 أهداف لإيطاليا 1982، والأرجنتين 1986 (5 أهداف)، وألمانيا 1990 (5 أهداف)، والبرازيل 1994 (3 أهداف فقط).

ثم دخلت فرنسا التاريخ عام 1998 بأحد أقوى دفاعات الأبطال على الإطلاق، إذ لم تستقبل شباكها سوى هدفين فقط طوال البطولة، رقم عادلته لاحقاً إيطاليا 2006 وإسبانيا 2010، وواصلت البرازيل 2002 وألمانيا 2014 التتويج بأربعة أهداف مستقبلة لكل منهما.

وفي النُّسخ الثلاث الأخيرة، حافظت فرنسا 2018 على اللقب، رغم استقبال 6 أهداف، ثم توّجت الأرجنتين 2022 بلقبها الثالث، إلا أن شباكها تلقّت 8 أهداف، وهو رقم مرتفع نسبياً بمعايير الأبطال، لأنه الثاني بعد الـ 14 التي ضربت ألمانيا في 1954، لكن مونديال 2026 أعاد كتابة التاريخ، إذ تُوِّجت إسبانيا باللقب، مستقبلةً هدفاً واحداً فقط طوال 8 مباريات، لتحقق أفضل رقم دفاعي لبطل عبر تاريخ البطولة بأكملها.

وهكذا، وعبر 23 نسخة، أثبت 18 بطلاً على الأقل أن استقبال أقل من 6 أهداف كان كافياً للفوز باللقب، بما يؤكد أن الدفاع الحديدي، وليس الهجوم الأكثر بريقاً، هو من يصنع أبطال العالم.