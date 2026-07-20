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الرياضة

القمة العالمية للرياضة تجمع النخبة في نهائي مونديال 2026

القمة العالمية للرياضة تجمع النخبة في نهائي مونديال 2026
20 يوليو 2026 18:30


نيويورك (وام)
استضافت القمة العالمية للرياضة، التي ينظّمها مجلس دبي الرياضي، أمسيةً خاصةً في مدينة نيويورك، على هامش المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية العالمية، وصنّاع القرار، وممثّلي المؤسسات الرياضية والإعلامية والاستثمارية.
جاء تنظيم الأمسية ضمن فعاليات القمة التي تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتطوير القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.
شهدت الأمسية حضور عدد من أبرز الشخصيات الرياضية، من بينهم الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، والإيطالي روبرتو باجيو، وويك جروسبيك، المالك والرئيس التنفيذي لنادي بوسطن سيلتكس، وواين بويتش، مالك «ريزيرف بادل»، إلى جانب زوران لاكوفيتش، المدير التنفيذي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والإعلاميين.
وأكد خلفان جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن استضافة هذه الأمسية على هامش أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية تعكس أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع الرياضي، بما يسهم في دعم مسيرة تطوير الرياضة وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار والابتكار.
وقال إن القمة العالمية للرياضة تواصل دورها في جمع القيادات وصنّاع القرار وروّاد الأعمال من مختلف القطاعات ذات الصلة بالرياضة، بما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز الشراكات التي تدعم نمو صناعة الرياضة وتسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات.
وأضاف أن الرياضة أصبحت إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التواصل بين الشعوب، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز مكانتها قطاعاً مؤثّراً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

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