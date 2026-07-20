أسبوع أبوظبي للتحدي.. تجارب جماهيرية استثنائية في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)



تُطلق «يو إف سي»، المنظمة الرائدة عالمياً في فنون القتال المختلطة، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اعتباراً من الغد، فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي في جزيرة ياس، مع برنامج حافل بالتجارب الجماهيرية، وظهور الرياضيين، والفعاليات الحية، تمهيداً لليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد غوسكوف، التي تُقام في الاتحاد أرينا يوم السبت المقبل.

ويشتمل أسبوع أبوظبي للتحدي على سلسلة من الأنشطة التفاعلية، وظهور الرياضيين، والفعاليات الحصرية، قبل عودة الأوكتاغون إلى العاصمة الإماراتية، وتعود تجربة مشجّعي يو إف سي المجانية في ياس مول، حيث تتيح للجماهير من مختلف الأعمار فرصة عيش أجواء «يو إف سي» عن قرب.

ويستطيع الزوّار طوال الأسبوع خوض تجربة أحدث إصدار من لعبة EA SPORTS UFC، واختبار قوّتهم في تحدي القبضة، وقياس قوة ضرباتهم في تحدّيي اللكمات وقوة الركلات، إلى جانب مجموعة من التجارب الغامرة المصمّمة لتقريب الجماهير من هذه الرياضة.

كما تستضيف صالة يو إف سي عروضاً مباشرة للتدريبات القتالية، وحصص الجوجيتسو، والنزالات الاستعراضية يومي الجمعة والسبت المقبلين، فيما يواصل «ياس مول» استضافة تحديات رياضية تفاعلية من الساعة السابعة حتى التاسعة مساءً، حيث يمكن للجماهير اختبار قدرتهم على التحمل في تحديات تعتمد على وزن الجسم، للفوز بمجموعة متنوعة من الجوائز.

وتتاح يوم الأربعاء للجماهير فرصة مشاهدة أبرز نجوم الحدث خلال التدريبات المفتوحة من يو إف سي، التي تنطلق عند الساعة السادسة مساءً في منطقة تجربة مشجعي يو إف سي في ياس مول.

ويشارك في التدريبات المفتوحة بطل «يو إف سي» السابق لوزن خفيف الثقيل ماغوميد أنكالاييف، ومنافسه في النزال الرئيسي بوجدان جوسكوف، إلى جانب المقاتل الصاعد الذي لم يعرف الهزيمة ماجوميد «تشانكو» زاينوكوف، ونجم وزن الولتر الصاعد إسلام دولاتوف، قبل دخولهم الأوكتاجون في ليلة النزال.

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة في الاتحاد أرينا، حيث تُفتح الأبواب عند الساعة الرابعة مساءً لحضور مراسم الوزن الرسمية، كما يمكن للجماهير حضور جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع كارلوس أولبيرج وليرون ميرفي عند الساعة الخامسة مساءً، قبل انطلاق مراسم الوزن الرسمية في الساعة السادسة مساءً، والتي تشهد المواجهة الأخيرة وجهاً لوجه بين المقاتلين قبل دخولهم الأوكتاجون في ليلة النزال.

وعقب انتهاء مراسم الوزن الرسمية، تتواصل فعاليات تجارب مشجّعي يو إف سي في «ياس مول»، حيث تنطلق عند الساعة السابعة مساءً جلسة خاصة للقاء نجمي «يو إف سي» كارلوس أولبيرج وليرون ميرفي، لتمنح الجماهير فرصة مميزة للقاء اثنين من أبرز نجوم المنظمة عن قرب.



أنكالاييف ضد جوسكوف

يُختتم أسبوع أبوظبي للتحدي يوم السبت مع ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد جوسكوف، التي تُقام في الاتحاد أرينا، وتفتح «الاتحاد أرينا» أبوابها أمام الجماهير عند الساعة الرابعة مساءً، تمهيداً لانطلاق أمسية حافلة بأقوى نزالات فنون القتال المختلطة.

ويجمع النزال الرئيسي بطل يو إف سي السابق لوزن خفيف الثقيل ماجوميد أنكالاييف مع بوجدان جوسكوف في مواجهة مرتقبة ضمن وزن خفيف الثقيل، فيما يلتقي ستيف إرسيج مع رمضان تيميروف في النزال الرئيسي المشترك ضمن وزن الذبابة، إلى جانب بطاقة نزالات تضم نخبة من أبرز مقاتلي هذه الرياضة.



مفاجآت نادي حبيب

ينظّم نادي حبيب الرياضي أنشطة رياضية يومية خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو، بين الساعة الرابعة والخامسة مساءً، حيث يمكن لهواة رياضات القوة والقتال المشاركة في تحديات تمارين الضغط والقرفصاء، ويحصل كل مشارك على بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى نادي حبيب الرياضي.