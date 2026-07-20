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الرياضة

الفجيرة تستضف «الجائزة الكبرى» للاتحاد الدولي لـ«مسائل الشطرنج»

الفجيرة تستضف «الجائزة الكبرى» للاتحاد الدولي لـ«مسائل الشطرنج»
20 يوليو 2026 19:00


الفجيرة (وام)
يستضيف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الجولة الختامية من بطولة الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبطال العالم، وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة النادي، أن الحدث الدولي يعزز مكانة الإمارة على خريطة الشطرنج العالمية، واستقطاب وتنظيم أبرز البطولات الدولية، وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى الإشادة الواسعة بمرافق النادي المتطورة، من أكاكي إيـاشفيلي رئيس لجنة الفعاليات في الاتحاد الدولي، خلال زيارته الأخيرة لمقره.
وأضاف أن النادي ينظم بطولات شهرية لمنتسبيه، لتطوير مستوياتهم وصقل مواهبهم، مشيراً إلى أن عدد الذين يتدربون بشكل منتظم داخل النادي يتجاوز حالياً 250 مشاركاً ومشاركة، بينما يتجاوز إجمالي عدد المنتمين له إلى أكثر من 800 لاعب ولاعبة.
وأكد الاستعداد لإطلاق المعسكر الصيفي «صيفنا... خطة ونقلة»، أغسطس المقبل، والذي يجمع بين تعليم الشطرنج والأنشطة الترفيهية والتثقيفية.
بدوره أوضح محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن النادي سيواصل الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية، وتنظيم المزيد من الفعاليات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة ودولة الإمارات وجهة رائدة للعبة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التعاون مع اتحاد الإمارات في البرامج التطويرية، واستضافة البطولات.

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