منتخب الجوجيتسو يتوّج مشاركته الآسيوية بـ55 ميدالية ولقب الكبار



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم منتخب الجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركة استثنائية في بطولة آسيا التي استضافتها صالة «ألماتي أرينا» بمدينة ألماتي الكازاخية، في الفترة من 13 إلى 19 يوليو، بعدما حصد 55 ميدالية في فئات تحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وتحت 21 عاماً، والكبار، بواقع 20 ذهبية و15 فضية و20 برونزية.

وتصدّر تتويج منتخب الكبار بطلاً لآسيا حصاد المشاركة الإماراتية، بعدما أنهى النسخة العاشرة من البطولة في صدارة الترتيب العام برصيد 15 ميدالية، منها خمس ذهبيات وست فضيات وأربع برونزيات، مؤكداً تفوقه أمام نخبة منتخبات القارة في أعلى مستويات المنافسة.

وجاءت حصيلة الكبار عبر تسع ميداليات في منافسات الرجال، بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وبرونزية، وست ميداليات في منافسات السيدات، توزعت على ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات. وأسهم التكامل بين نتائج المنتخبين في حسم الصدارة، ومنح الإمارات لقب البطولة.

وفي منافسات النسخة الثالثة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، استهل منتخب تحت 16 عاماً المشوار بإحراز 15 ميدالية، شملت ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات. وأضاف منتخب تحت 18 عاماً 12 ميدالية، بواقع أربع ذهبيات وفضيتين وست برونزيات، قبل أن يسجل منتخب تحت 21 عاماً الحصيلة الأعلى من الميداليات الذهبية بين الفئات، بإحرازه 13 ميدالية، منها ثماني ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات.

ويعكس امتداد النتائج عبر الفئات الأربع قدرة منظومة المنتخبات الوطنية على رفد كل مرحلة عمرية بعناصر مؤهلة للمنافسة، وصولاً إلى المنتخب الأول الذي حوّل هذا التراكم إلى لقب قاري جديد.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإنجاز يجسد الأثر المباشر للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، وما وفرته من مقومات أسست مساراً متكاملاً لإعداد الرياضيين، وتمكينهم من المنافسة على أعلى المستويات.

وقال: «يحمل تتويج منتخب الكبار قيمة استراتيجية؛ لأنه يمثل المحصلة النهائية لعمل متصل يمتد عبر مختلف المراحل العمرية. لقد منح دعم القيادة الرشيدة الاتحاد القدرة على التخطيط للمستقبل، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب، وإعدادها ضمن برامج فنية تتدرج باللاعب من البدايات إلى منصات التتويج القارية والعالمية».

وأضاف: «تؤكد حصيلة الفئات المختلفة سلامة هذا المسار وقدرته على رفد المنتخب الأول بعناصر جاهزة لتحمل مسؤولية تمثيل الدولة. ونعتز بما حققه اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية، وبالروح التي وحّدت جميع عناصر البعثة حول هدف واحد هو رفع علم الإمارات، وترسيخ ريادتها في الجوجيتسو الآسيوي».

وتابع: «نغلق صفحة آسيا بما حملته من نتائج ومكتسبات فنية، ويتحول تركيزنا الكامل إلى بطولة العالم للجوجيتسو التي تستضيفها أبوظبي الشهر المقبل. سنستثمر الفترة المقبلة في رفع الجاهزية، وتحويل مخرجات المشاركة القارية إلى برامج عمل محددة، حتى يدخل المنتخب البطولة العالمية بأعلى درجات الاستعداد، ويقدّم أداءً يوازي قيمة الحدث ومكانة العاصمة أبوظبي على خريطة الجوجيتسو العالمي».

وأكدت عائشة الجنيبي، المتوجة بذهبية وزن تحت 63 كجم لفئة تحت 21 عاماً، أن هذه المرحلة تتطلب قدراً أكبر من الاستقلالية في قراءة النزال واتخاذ القرار، وقالت: «تضعنا منافسات تحت 21 عاماً على أعتاب المنتخب الأول، ولذلك تحمل كل مشاركة أهمية كبيرة في صقل شخصيتنا التنافسية. خرجت من البطولة بذهبية وخبرة أعمق ستساعدني على الاستعداد للانتقال إلى المستوى التالي».

قال خالد الشحي، المتوج بذهبية وزن تحت 62 كجم في منافسات الكبار: «لقب الكبار حصيلة جهد جماعي؛ فكل نزال وكل نقطة أسهما في تحديد موقع المنتخب في الترتيب العام. تعاملنا مع المنافسات بهذا الوعي، ووضع كل لاعب نتيجة الفريق أمامه منذ اللحظة الأولى. التتويج بطلاً لآسيا يمنحنا دفعة قوية، ويضاعف مسؤوليتنا قبل بطولة العالم في أبوظبي».

وقالت أسماء الحوسني، المتوجة بذهبية وزن تحت 52 كجم في منافسات السيدات: «تزداد قيمة الميدالية؛ لأنها أسهمت في فوز المنتخب بلقب البطولة. أثبتت لاعبات الإمارات قدرتهن على أداء دور حاسم في الحصيلة الوطنية، وأتمنى أن تمنح هذه النتائج الأجيال الصاعدة ثقة أكبر بطموحاتهن وقدرتهن على الوصول إلى أعلى منصات التتويج».

التفاصيل الصغيرة

قال سعيد مروان القبيسي، المتوج بذهبية وزن تحت 52 كجم لفئة تحت 16 عاماً: «علّمتني البطولة أن التفاصيل الصغيرة تحسم النزالات الكبيرة. تعاملت مع كل مواجهة بهدوء، واستفدت من توجيهات الجهاز الفني في اختيار التوقيت المناسب للمبادرة. تمنحني الميدالية ثقة أكبر، وتضع أمامي مسؤولية مواصلة التعلم والتطور».

الروح الجماعية

قال سيف البلوشي، المتوج بذهبية وزن تحت 48 كجم لفئة تحت 18 عاماً: «دخلنا المنافسات بعد البداية القوية لزملائنا في فئة تحت 16 عاماً، وكان هدفنا الحفاظ على إيقاع المنتخب، وتعزيز رصيده. ساعدتنا الروح الجماعية على التعامل مع ضغط البطولة، وكانت كل نتيجة إماراتية تمنح بقية اللاعبين طاقة إضافية قبل نزالاتهم».