«الإمارات للدراجات» يعزز مكاسبه في الجولة الـ 15 من طواف فرنسا



باربس (وام)



واصل فريق الإمارات - XRG للدراجات الهوائية حضوره القوي في طواف فرنسا، بعدما تقدم المكسيكي إيزاك ديل تورو إلى المركز الثالث في الترتيب العام عقب المرحلة الخامسة عشرة، وانتزاع صدارة ترتيب أفضل دراج شاب مرتدياً القميص الأبيض، فيما حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار على القميص الأصفر لمتصدر السباق.

جاء تقدم ديل تورو، أمس، بعد تفوقه على الفرنسي بول سيكساس في صراع المركز الثالث، مستفيداً من الأداء الجماعي المميز لفريق الإمارات - XRG للدراجات الهوائية، إذ قدم بوجاتشار دعماً حاسماً لزميله على الصعود الأخير نحو خط النهاية، بينما أسهم البريطاني آدم ييتس في تنفيذ الخطة التكتيكية للفريق بعد مشاركته في مجموعة الهروب.

وشهدت المرحلة انسحاب الدنماركي يوناس فينغيغارد إثر تعرضه لحادث سقوط، ليتقدم البلجيكي ريمكو إيفينبول إلى المركز الثاني في الترتيب العام، فيما حرص بوجاتشار على توجيه رسالة دعم لمنافسه، مؤكداً أن غيابه سيؤثر في أجواء السباق بعد سنوات من المنافسة والاحترام المتبادل بينهما.

وفرض فريق الإمارات - XRG للدراجات الهوائية إيقاعه مع اقتراب الصعود الأخير إلى بلاتو دو سوليزون، حيث قاد بوجاتشار المجموعة الرئيسية، قبل أن ينضم إليه ديل تورو وإيفينبول، بينما لعب ييتس دوراً مؤثراً بعد عودته من مجموعة الهروب لتمهيد الطريق أمام زميليه.

وفي الأمتار الأخيرة، حاول ديل تورو الانفراد بالمركز الثاني عبر هجومين متتاليين، إلا أن إيفينبول تمكن من الصمود قبل أن يحسم الفوز بالمرحلة، بينما حل بوجاتشار ثانياً، وديل تورو ثالثاً.

وبهذه النتيجة، رفع ديل تورو رصيده في الترتيب العام إلى المركز الثالث بفارق 25 ثانية أمام بول سيكساس، فيما واصل بوجاتشار صدارة السباق بفارق 5 دقائق عن إيفينبول، مع دخول المتسابقين يوم الراحة الأخير قبل انطلاق منافسات الأسبوع الحاسم.

وأعرب بوجاتشار، عقب نهاية المرحلة، عن رضاه عن الأداء الجماعي لفريق الإمارات-XRG للدراجات الهوائية، مشيداً بما قدمه ديل تورو وآدم ييتس.

وقال إن الفريق نجح في تنفيذ خطته، معتبراً أن ارتداء ديل تورو للقميص الأبيض واحتلاله المركز الثالث في الترتيب العام مكسب مهم قبل المراحل الختامية وأشاد بالمستوى الذي قدمه إيفينبول، وتوقع أن يكون من أبرز المنافسين خلال الأسبوع الأخير من السباق.