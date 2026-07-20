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الرياضة

منافسات قوية في الأسبوع الصيفي السادس لقفز الحواجز بالشارقة

منافسات قوية في الأسبوع الصيفي السادس لقفز الحواجز بالشارقة
20 يوليو 2026 20:23

 
الشارقة (وام)

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اختتم اتحاد الفروسية والسباق، أمس، منافسات قفز الحواجز في أسبوعها الصيفي السادس الذي أقيم بصالة مركز الشارقة للفروسية وصالة أكاديمية بوذيب للفروسية، وتألفت من جولة واحدة صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.40 متر بمركز الشارقة للفروسية.
اشتملت اللقاءات على 9 منافسات مفتوحة المشاركة بمواصفات المرحلتين الخاصة في يومها الأول 18 يوليو والجولة الواحدة في اليوم الثاني 19 يوليو على ميدان صالة الشارقة للفروسية، بمشاركة 153 فارساً و253 خيلاً.
حضر المنافسات وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والحكم الدولي خليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم.
وفي أول منافسة مفتوحة المشاركة من جولة واحدة على حواجز ال1.40 متر بالموسم الصيفي كان الفوز من نصيب فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية، وتنافس فيها 15 مشاركاً.
وأنهى الجولة دون خطأ الفارس إميلي مير فولد مع «هيدالغو في اتش» في زمن 68.82 ثانية، والفارس محمد فادي الزبيبي مع «شاكونتو بلو بي اس» بزمن 63.46 ثانية، ورصيد 4 نقاط جزاء، وبمثلها أنهى الفارس فهد إبراهيم الهرمودي الجولة مع «فري كور»، في زمن 75.33 ثانية.
وفي منافسة اليوم الأول مفتوحة المشاركة بمواصفات مرحلتين خاصة 1.30 متر تنافس 38 مشاركاً، وأكملها 12 دون خطأ فاز بالصدارة الفارس عمرو جمال محمد مع «زازو زد» من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل ثنائية بفوزه في اليوم الثاني في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ1.30 متر مع «كارندا اس» والتي تنافس فيها 26 مشاركاً وأكملها دون خطأ 8 فرسان.
وفي حواجز المرحلتين الخاصة 1.20 متر تنافس فيها 50 مشاركاً وأكملها دون خطأ 23 منهم، وأولهم الفارس علي مفرج الكربي مع «ليفيتا» من نادي الشارقة للفروسية، وفي منافسة الجولة الواحدة على نفس الارتفاع تنافس 55 مشاركاً وأكملها دون خطأ 23 مشاركاً، وجاء الفوز من نصيب الفارس ليث كامل سليمان مع «كوما» من نادي الحبتور للبولو والفروسية، وبه أكمل ثنائية افتتحها بفوزه مع «يوتاه 31» في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ(1.05 1.10) متر وتنافس فيها 57 مشاركاً وأتمها 13 مشاركاً دون خطأ.
وتنافست 12 من خيول القفز الصغيرة عمر (5 6) سنوات على حواجز الـ(1.05 1.10) متر وتقدمها «دوشيكا» بقيادة الفارس عارف أحمد الأهلي من مركز الإمارات للفروسية وفي المنافسة الثانية على نفس الارتفاع بمواصفات الجولة الواحدة تنافس 13 خيلاً، وفاز «هوز يور دادي» بقيادة الفارس مازن قصّار من نادي العين للفروسية والرماية.
وشهدت المنافسة المفتوحة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ(1.05 1.10) متر مشاركة 66 مشاركاً، وأكمل 10 منهم المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم في المركز الأول الفارس أشرف محمد عثمان مع «لاس فيجاس» من إسطبلات الدانة.
وفي المنافسة الأولى على حواجز الـ(80 90) سم بمواصفات جولة بمقاييس الزمن المثالي تنافس 62 مشاركاً، وأكمل الجولة دون خطأ 22 مشاركاً، وذهبت جائزة المركز الأول إلى أماندا لويس مع «نوفومان» من نادي دبي للبولو والفروسية، فيما نال المراكز من الثاني وحتى السابع نالها فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية.
وفي منافسة اليوم الثاني بمواصفات جولة الزمن المثالي، تنافس 54 مشاركاً نجح منهم 15 مشاركاً في إكمال الجولة دون خطأ، وذهبت جائزة المركز الأول إلى أليكساندرا واندا مع «دارك بلو» من نادي رومانو للفروسية.

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