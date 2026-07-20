رسمياً.. دوري أدنوك للمحترفين ينطلق 14 أغسطس



معتز الشامي (أبوظبي)



كشفت رابطة المحترفين عن جدول أول أربع جولات من منافسات دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2026 - 2027، الذي ينطلق رسمياً يوم الجمعة 14 أغسطس المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاقة موسم ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين أبرز أندية الدولة على لقب البطولة، وتقام جميع الجولات الأربع الأولى من الموسم على 3 أيام بكل جولة.

وتفتتح الجولة الأولى يوم 14 أغسطس المقبل، وتستمر حتى الأحد 16 من الشهر نفسه بمواجهة النصر وكلباء على استاد آل مكتوم، بينما يستضيف الوحدة نظيره عجمان على استاد آل نهيان، في حين يلتقي الظفرة مع الشارقة، ويستضيف خورفكان فريق شباب الأهلي، كما يحل يونايتد ضيفاً على الوصل في زعبيل، ويلعب حتا أمام الجزيرة، ويستقبل بني ياس فريق العين في ختام مباريات الجولة.

وتقام مباريات الجولة الثانية من 21 إلى 23 أغسطس، فيلتقي كلباء مع الوصل، والنصر مع الوحدة، وعجمان مع حتا، وشباب الأهلي مع الظفرة، فيما يحل العين ضيفاً على خورفكان، ويلعب بني ياس أمام يونايتد، ويستضيف الشارقة فريق الجزيرة في واحدة من أبرز مواجهات الجولة.

أما الجولة الثالثة، المقررة بين 28 و30 أغسطس المقبل، فتشهد أولى القمم المنتظرة عندما يستضيف الوصل منافسه شباب الأهلي في ديربي دبي على استاد زعبيل، إلى جانب قمة مثيرة وقوية تجمع العين والنصر في استاد هزاع بن زايد، فيما يلتقي الجزيرة مع عجمان، وخورفكان مع الظفرة، وحتا مع الشارقة، والوحدة مع بني ياس، ويونايتد مع كلباء.

وتختتم المرحلة الأولى من الموسم بالجولة الرابعة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر وقبل التوقف الدولي، حيث يواجه العين فريق كلباء خارج أرضه، ويستضيف الوصل نظيره خورفكان، بينما يلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة في قمة مثيرة ومرتقبة، ويحل يونايتد ضيفاً على الشارقة، ويلعب بني ياس أمام حتا، والنصر مع عجمان، والظفرة أمام الوحدة.

وتمنح الجولات الأربع الأولى مؤشراً مبكراً على شكل المنافسة في الموسم الجديد، خاصة مع تعدد المواجهات المباشرة بين فرق المقدمة، وفي مقدمتها قمتا الوصل أمام شباب الأهلي، وشباب الأهلي أمام الجزيرة، إلى جانب اختبار العين أمام النصر، وهي مباريات قد ترسم ملامح سباق الصدارة منذ الأسابيع الأولى من البطولة.