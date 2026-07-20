المغرب يتقدم للمركز السادس في تصنيف الفيفا وإسبانيا تعود للصدارة



ميامي (رويترز)



تقدم المغرب إلى المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين، محققاً أعلى قفزة له، ​بينما عادت إسبانيا الفائزة بكأس العالم إلى صدارة تصنيف الرجال وتراجعت الأرجنتين الوصيفة إلى المركز الثاني.

وفاز فريق المدرب لويس دي ⁠لا فوينتي بهدف على الأرجنتين، بطلة كأس العالم 2022 بعد ​شوطين إضافيين أمس الأحد، ليعود إلى صدارة التصنيف ​للمرة ‌الأولى منذ يناير.

و⁠ظلت ​فرنسا وإنجلترا في المركزين الثالث والرابع على التوالي في التصنيف، على الرغم من فوز فريق المدرب توماس توخيل على المنتخب الفرنسي ليحصد الميدالية البرونزية، فيما صعدت ‌البرازيل إلى المركز الخامس، بينما تقدم المغرب ‌إلى المركز السادس، وهو أعلى ترتيب له على الإطلاق.

وتراجعت البرتغال مركزين لتحتل المركز السابع بعد خروجها من ​دور 16 في كأس العالم. وصعدت بلجيكا إلى المركز الثامن، متبادلة المراكز مع هولندا التي تراجعت إلى المركز التاسع.

وصعدت المكسيك أربعة مراكز لتدخل قائمة المراكز العشرة الأولى، وكانت النرويج أكثر منتخب حقق ‌قفزة في الترتيب بتقدمها ​12 مركزاً لتحتل المرتبة 19 بعد بلوغها دور الثمانية في كأس العالم، فيما خرجت ألمانيا من المراكز العشرة الأولى وتراجعت إلى المركز 12، متقدمة بمركز ​واحد على كرواتيا. ‌وتراجعت ⁠إيطاليا، التي ‌فشلت في التأهل إلى كأس ‌العالم، إلى المرتبة 15.