وفاة نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا كيفن كيجان عن 75 عاماً

لندن (أ ف ب)



أعلنت عائلة النجم السابق لليفربول ومنتخب إنجلترا كيفن كيجان، وفاته اليوم الاثنين عن 75 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، وكان كيجان الذي يُعدّ أحد أبرز لاعبي جيله، قد شُخّص بإصابته بسرطان في المرحلة الرابعة وخضع للعلاج في يناير.

وجاء في بيان صادر عن عائلة كيجان «ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة كيفن كيجان عن 75 عاماً»، وأضاف البيان «اللاعب والمدرب السابق لمنتخب إنجلترا كان يصارع السرطان، وكان محاطاً بزوجته وابنتيه في لحظاته الأخيرة»، وتابع «كان كيفن، الفائز بجائزة الكرة الذهبية مرتين، زوجاً وأباً وجداً محبوباً للغاية».

ويُعتبر كيجان واحداً من أربعة لاعبين إنجليز فقط أحرزوا جائزة الكرة الذهبية المرموقة خلال مسيرة كروية حافلة بالإنجازات، فيما شهدت فترته المليئة بالأحداث كمدرب إحياء لنيوكاسل.

وأشاد ليفربول بفترة كيجان الحافلة بالألقاب في أنفيلد «نشعر بحزن عميق لوفاة الأسطورة كيفن كيجان، وننعى رحيله. ستبقى روحه التي لا تقهر وإسهاماته الاستثنائية راسخة إلى الأبد في تاريخنا، وسيظل إرثه حياً. ارقد بسلام يا كيفن».

وأعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا على موقع إكس، عن «حزن بالغ» لوفاة كيجان.

وقال الأمير وليام راعي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «أشعر بحزن بالغ لسماع نبأ وفاة كيفن كيجان. كان لاعب كرة قدم ومدرباً استثنائياً بحق، ألهم أجيالاً بموهبته وشغفه وحبه للعبة».