«أستراليا المفتوحة» تحارب الازدحام بإيقاف التذاكر الرخيصة

ملبورن (رويترز)

ستفرض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى حدوداً ​يومية على التذاكر الرخيصة للبطولة الكبرى، بعد أن أثّرت طوابير الانتظار الطويلة والازدحام سلباً على ⁠بطولة العام الحالي في يناير ​الماضي.

وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس ​والمسؤول عن تنظيم البطولة، اليوم الثلاثاء، ⁠أنه ​سيضع حداً أقصى لعدد «تذاكر الدخول للملاعب»، التي تبلغ قيمتها 49 دولاراً أستراليا (34 دولاراً أميركياً)، خلال الأسبوع الأول من القُرعة الرئيسية، إذ يتوقع أن يكون الطلب أقوى من أي وقت مضى في 2027.

وقال الاتحاد في بيان: «يعكس ​هذا القرار الشعبية المتزايدة لبطولة أستراليا المفتوحة، وسيساعد على ضمان تمكُّن الجماهير من الاستفادة القصوى من كل ما يُقدم في منطقة البطولة».

وتسمح تذاكر دخول الملاعب ​لحامليها بالتنقل بين المباريات خارج الملاعب الرئيسية في ملبورن بارك، وتحظى بشعبية كبيرة بين المشجعين العاديين. ومع ذلك، ​أدى الارتفاع ‌الحاد ⁠في ‌أعداد الحضور في ‌السنوات القليلة الماضية إلى طوابير طويلة للدخول للملاعب، وأثار ⁠مخاوف بشأن تراجع تجربة المشجعين. وحضر رقم ​قياسي بلغ مليوناً و368043 مشجعاً بطولة العام الحالي على مدار ثلاثة أسابيع، والتي شهدت فوز كارلوس ألكاراز بلقب فردي الرجال وإيلينا ريباكينا بلقب ​فردي السيدات.