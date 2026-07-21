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الرياضة

«عمومية الجودو العربي» تعتمد روزنامة البطولات

«عمومية الجودو العربي» تعتمد روزنامة البطولات
21 يوليو 2026 10:30

أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للجودو، في اجتماعها الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة المهندس نعمان شاهر، وحضور سلطان العواملة، رئيس الاتحاد الأردني للجودو، ومحمد جاسم، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، عدداً من القرارات المهمة، أبرزها خطة العمل لعام 2027، واعتماد إقامة البطولة العربية للأندية ومنتخبات الجودو في مصر من 15 إلى 22 أغسطس المقبل، وإقامة البطولة العربية لمنتخبات الجودو في الكويت في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم، واعتماد إقامة البطولة العربية للجودو لمختلف الفئات للجودو (البراعم، الأشبال، الناشئين والشباب الذكور والإناث) في تونس خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2026.
وجاء الاجتماع على هامش البطولة الآسيوية للجودو للناشئين والشباب، التي أقيمت بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمّان برعاية وحضور الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.
وبدأ الاجتماع العادي بكلمة ترحيب من رئيس الاتحاد الأردني للجودو، ثم كلمه الاتحاد العربي، ثم المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والاطّلاع على التقارير المالية والإدارية والفنية المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد عن موسم 2025 -2026.
وتم تحديد موعد الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية على هامش بطولة تونس في أكتوبر المقبل.

الاتحاد العربي للجودو
اتحاد الجودو
البطولة العربية للجودو
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