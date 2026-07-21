مونديال 2026 يعيد رسم خريطة «الكرة الذهبية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

دخل سباق الكرة الذهبية لعام 2026 مرحلته الحاسمة مع إسدال الستار على كأس العالم، في انتظار إعلان مجلة «فرانس فوتبول» القائمة المختصرة المكوّنة من 30 لاعباً مطلع سبتمبر المقبل، قبل الكشف عن الفائز بالجائزة في الحفل المقرر إقامته يوم 26 أكتوبر في لندن، في نُسخة يتوقع أن تكون من أكثر النُّسخ إثارة في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقرير موسّع نشرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن نهائي كأس العالم أعاد رسم خريطة المنافسة على الجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم، بعدما عزّز تتويج إسبانيا باللقب العالمي أسهم عدد من نجومها، في حين أبقى الأداء الفردي الاستثنائي لليونيل ميسي وكيليان مبابي سباق الكرة الذهبية مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة.

ويبدو رودري، أفضل لاعب في كأس العالم، أحد أكبر المستفيدين من تتويج «لا روخا»، بعدما أضاف لقباً عالمياً إلى سجلّه، ليعود بقوة إلى سباق الجائزة التي سبق أن تُوِّج بها عام 2024، رغم موسمه المتذبذب مع مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

ولا تقلُّ حظوظ لامين يامال عن زميله، بعدما واصل كتابة التاريخ، ليصبح أصغر لاعب يجمع بين لقبَي كأس أوروبا وكأس العالم، إلى جانب تتويجه بالدوري الإسباني مع برشلونة وحصوله على جائزة أفضل لاعب في «الليجا»، وهو ما دفع وسائل الإعلام الإسبانية إلى اعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

ويبرز أيضاً اسم فابيان رويز، الذي جمع بين لقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان وكأس العالم مع إسبانيا، لينضم إلى قائمة نادرة من اللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز في موسم واحد.

ورغم خسارة الأرجنتين النهائي، لا يزال ليونيل ميسي يحتفظ بحظوظ قوية في الفوز بالكرة الذهبية التاسعة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، وأنهى البطولة وصيفاً للهدّافين برصيد 8 أهداف، وثاني أفضل صانع أهداف بـ 4 تمريرات حاسمة، إلى جانب تصدُّره قائمة أكثر اللاعبين نجاحاً في المراوغات.

وفي المقابل، أعاد كيليان مبابي نفسه بقوة إلى دائرة المنافسة، بعدما تُوِّج هدافاً للمونديال برصيد 10 أهداف، وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً، رغم خروجه من الموسم من دون أي لقب جماعي مع ريال مدريد أو المنتخب الفرنسي.

كما يبقى عثمان ديمبيلي ضمن دائرة الترشيحات، بعد مساهمته في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، وإن كان خروجه مع فرنسا من نصف النهائي قد يُضعف فرص احتفاظه بالجائزة التي تُوج بها العام الماضي.

وتضم قائمة المرشحين أيضاً هاري كين، هدّاف الدوري الألماني للموسم الثالث توالياً، ومايكل أوليسه صاحب الرقم القياسي الجديد في كأس العالم بـ7 تمريرات حاسمة، وجود بيلينجهام بعد تألُّقه مع إنجلترا، وإيرلينج هالاند الذي قاد النرويج إلى ربع النهائي، إلى جانب خفيتشا كفاراتسخيليا الذي استند إلى موسمه المميز مع باريس سان جيرمان، رغم غياب جورجيا عن المونديال.

أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2026:

رودري: بطل العالم وأفضل لاعب في كأس العالم

لامين يامال: بطل العالم والدوري الإسباني

فابيان رويز: جمع بين كأس العالم ودوري الأبطال

ليونيل ميسي: 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة في المونديال

كيليان مبابي: هداف المونديال والهداف التاريخي لكأس العالم

عثمان ديمبيلي: بطل دوري الأبطال وحامل الكرة الذهبية

هاري كين: هداف البوندسليجا و6 أهداف في كأس العالم

مايكل أوليسه: رقم قياسي بـ7 تمريرات حاسمة في البطولة