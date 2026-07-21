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الرياضة

مدرب الوحدة يقود الزمالك المصري

مدرب الوحدة يقود الزمالك المصري
21 يوليو 2026 10:20

القاهرة (د ب أ)
أصبح الصربي فوك رازوفيتش مديراً فنياً جديداً لفريق الزمالك بطل الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الماضي، وذلك وفقاً لما أعلنته قناة النادي.
أشارت قناة الزمالك إلى أن إدارة النادي استقرت على اختيار رازوفيتش البالغ من العمر 53 عاماً، ليتولى المسؤولية خلفاً للمدرب المصري معتمد جمال الذي قاد الفريق في الموسم الماضي.
وأضافت أنه من المنتظر أن يصل المدرب الصربي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لتوقيع العقود وبدء مهمته رسمياً مع الفريق.
وأوضحت أن رازوفيتش سبق له العمل في المنطقة العربية بعدد من الأندية في الإمارات والسعودية.
بدأ المدرب الصربي مشواره الاحترافي في 2006 كمساعد في بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أولى تجاربه كمدير فني في 2011 مع تيليوبتيك، ثم عاد لقيادة بارتيزان في 2013.
كما تولى تدريب دينامو مينسك البيلاروسي، قبل أن يخوض عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية مع أندية الفيصلي والفيحاء في السعودية، والظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.
ومع الفيحاء توج فوك رازوفيتش بكأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيحاء، وقبلها حقق الدوري الصربي أربع مرات وكأس صربيا مرتين خلال مشواره التدريبي.

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