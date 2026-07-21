تولين وسكاي دانس يمثّلان خيول الإمارات في تحدي الأفراس بمضمار أسكوت

عصام السيد (أبوظبي)

تواجه «تولين» لشادويل، و«سكاي دانس» للشراع للسباقات المحدودة تحدّياً قوياً في سباق لونجين فاليانت ستيكس في آسكوت، يوم السبت المقبل، إضافة إلى 12 فرساً تشارك في سباق الفئة الثالثة البالغ طوله 1600 متر.

وتم التعاقد مع الفارس ويليام بويك لقيادة «تولين»، بإشراف أوين بوروز، التي عانت من أداء متذبذب في سباق كورونيشن ستيكس في الاجتماع الملكي، قبل أن تتألق في النهاية لتحتل المركز الثاني خلف «بريسايز».

وقد قادت الفارسة سافي أوزبورن المهرة «تولين»، ابنة «لوب دي فيجا»، البالغة من العمر ثلاث سنوات والمملوكة لشادويل، في غياب الفارس المصاب جيم كراولي في سباقاتها الثلاثة هذا الموسم.

وفي مشاركتها الأخيرة، واجهت «تولين» بعض الصعوبات، لكنها أنهت السباق بقوة لتحتل المركز الثاني خلف «بريسايز»، بينما حلّت «ترو لوف»، الفائزة بسباق 1000 جينيز، في المركز الثالث، ويتطلع بوروز إلى أن تخوض «تولين» سباقاً أقل مستوى لتعزيز ثقتها بنفسها.

وصرّح المدرب بوروز قائلاً: «أتطلع بشوق لعودتها إلى المسار الصحيح. لقد كنا راضين عنها منذ سباق آسكوت، شاركنا بها في سباق صن شاريوت، ولكن بصراحة، كنت سعيداً لعدم مشاركتي فيه»، لشبكة سكاي سبورتس ريسينج.

وتُمثل خيول الإمارات أيضاً في السباق المهرة «سكاي دانس» للشراع للسباقات المحدودة، بإشراف ويلي ماكريري، وقيادة أوشين ميرفي، وكانت ابنة «نايت أوف ثاندر» قد فازت مؤخراً بسباق لوك دو فيجا للمهرات الناشئة لمسافة 1600 متر بمضمار ليوباردزتاون، مسجّلة 1:45:66 دقيقة على أرضية جيدة إلى لينة (لينة في بعض الأماكن).