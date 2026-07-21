تاديتش يفضّل دوري أدنوك.. والنصر يقترب من حسم الصفقة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

بات نادي النصر أبرز المرشّحين لحسم صفقة الصربي دوسان تاديتش، صانع ألعاب الوحدة السابق، بعدما أكدت مصادر متطابقة في الصحافة الهولندية تفضيل اللاعب الاستمرار في دوري أدنوك للمحترفين، ورفضه عروضاً للعودة إلى الدوري الهولندي.

وربطت تقارير تاديتش (37 عاماً)، الذي أصبح لاعباً حراً عقب نهاية عقده مع الوحدة، بمفاوضات جادة مع النصر، في وقت فضّل فيه مواصلة مشواره في الإمارات على العودة إلى الملاعب الهولندية، رغم اهتمام أندية عدة بخدماته.

وقال كارلوس آلبرز، المدير الرياضي لنادي نيميخن الهولندي، الذي ارتبط اسمه بالتعاقد مع اللاعب: «هناك العديد من الأندية المهتمة بدوسان تاديتش، لكن انتقاله إلينا غير ممكن حالياً من الناحية المالية، وقد تتغير الظروف في المراحل الأخيرة من فترة الانتقالات».

كما أكد موقع «فوتبال إنترناشونال» الهولندي أن تاديتش رفض عروضاً من ناديي نيميخن وتفينتي، مفضّلاً الاستمرار في الإمارات، مع اقترابه من ارتداء قميص النصر، رغم اهتمام أندية أخرى، من بينها شالكه الألماني.

ويملك تاديتش سجلاً مميزاً في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تصدّر قائمة أفضل صنّاع اللعب في الموسم الماضي 2025-2026 برصيد 12 تمريرة حاسمة، خلال مشاركته في 25 مباراة بقميص الوحدة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز صنّاع الفرص في المسابقة.

ميدانياً، حقق النصر فوزاً كبيراً على السيلية القطري 4-0 في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره المقام في النمسا، بعدما افتتح مبارياته بالخسارة أمام سلوفان جالانتا السلوفاكي 0-1.

وسجّل رباعية «العميد» ديفيد بيتروفيتش هدفين، إلى جانب عبدالله توري وأحمد رائد، في مباراة شهدت مواصلة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش ميلوييفيتش منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل النصر نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما عزّز صفوفه بخمس صفقات، تمثّلت في الروماني ماريوس مارين، وويسلي ديلجادو، ونسيم شاذلي على سبيل الإعارة، والكاميروني ليونيل وامبا، والإيفواري كريس بيديا، فيما اقترب النادي أيضاً من التعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي جواو موريرا (22 عاماً) قادماً من ساو باولو، في إطار استكمال مشروع إعادة بناء الفريق للموسم الجديد 2026-2027.