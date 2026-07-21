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الرياضة

«دبي للسلة» يبدأ الدفاع عن لقب «الأدرياتيكي» من المجموعة 2

«دبي للسلة» يبدأ الدفاع عن لقب «الأدرياتيكي» من المجموعة 2
21 يوليو 2026 14:26

دبي (وام)
أوقعت قرعة الموسم الجديد 2026-2027، من دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي (ABA League)، نادي دبي لكرة السلة، حامل اللقب، في المجموعة الثانية، إلى جانب فرق بارتيزان موزارت بيت الصربي، ويو-بي تي كلوج نابوكا الروماني، وإس سي ديربي من مونتينيجرو، وزادار الكرواتي، وسبارتاك أوفيس شوز الصربي، وبوسنا بي إتش تيليكوم البوسني، وميجا سوبربيت الصربي، وبيرسبكتيفا إليريجا السلوفيني، وفيينا النمساوي.
ويخوض دبي لكرة السلة موسمه الثالث في البطولة، بعدما توّج بلقبها في الموسم الماضي خلال مشاركته الثانية، إثر مشوار مميز توّج خلاله بأول ألقابه في المسابقة.
وتنطلق منافسات الموسم في 26 سبتمبر المقبل، بنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً، حيث يخوض كل فريق 18 مباراة في الدور الأول.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى مرحلة «أفضل 8»، فيما تنتقل بقية الفرق إلى مرحلة تفادي الهبوط، مع احتساب نتائج الدور الأول في المرحلة الثانية، التي تواجه خلالها الفرق منافسيها ذهاباً وإياباً.
ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في مرحلة «أفضل 8» مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، بينما تتنافس الفرق صاحبة المركزين السابع والثامن، إلى جانب أفضل فريقين من مرحلة تفادي الهبوط، في ملحق «بلاي إن» لحسم آخر بطاقتين إلى الأدوار الإقصائية.
وتقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام الأفضل في ثلاث مباريات، قبل أن تختتم البطولة بإقامة الدورين نصف النهائي والنهائي بنظام «فاينال فور» خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو 2027، على أن يُعلن لاحقاً عن المدينة المستضيفة للنهائيات.

دبي لكرة السلة
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