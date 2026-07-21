شباب الأهلي يراهن على «مدرج الفرسان» في الموسم الجديد

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ نادي شباب الأهلي مبكراً في رسم ملامح موسمه الجديد، ليس فقط على المستوى الفني داخل الملعب، وإنما أيضاً من خلال تعزيز علاقته بجماهيره، بعدما عقد اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع مجلس الجماهير، في خطوة تؤكد إيمان الإدارة بالدور المحوري الذي يلعبه «مدرج الفرسان» في دعم الفريق خلال مختلف البطولات.

وشهد الاجتماع حضور المدير التنفيذي للنادي أحمد البحر، إلى جانب عدد من القيادات الجماهيرية ومسؤولي الإدارات المختلفة، حيث ناقش المجتمعون خطة متكاملة لتفعيل دور المدرج، ورفع مستوى الدعم الجماهيري مع اقتراب انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

واتسمت المناقشات بالوضوح والشفافية، إذ استعرض مجلس الجماهير أبرز التحديات التي تواجه المشجعين، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين تجربة الحضور في المباريات، بما يسهم في توفير بيئة مثالية تشجع الجماهير على التواجد المستمر خلف الفريق.

كما ركّز الاجتماع على توسيع القاعدة الجماهيرية لشباب الأهلي، من خلال تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الجاليات المقيمة في دولة الإمارات، والاستفادة من التنوع الثقافي الكبير لجذب شرائح جديدة من المشجعين، بما يعزّز الحضور في المدرجات ويمنح الفريق دعماً أكبر خلال المنافسات المحلية والقارية.

وأكدت إدارة النادي التزامها بدراسة جميع التوصيات والعمل على تنفيذها، مشددة على أهمية توحيد الجهود والالتفاف حول الفريق، باعتبار أن المدرج يمثل أحد أهم عناصر النجاح، واختتم اللقاء برسالة تؤكد هوية النادي وشعاره الدائم: «شباب الأهلي عائلة واحدة.. وهذا هو مصدر قوة الفرسان».

وعلى جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكره الخارجي المقام بالنمسا، بعدما حقق فوزاً كبيراً في ثاني مبارياته الودية، مكتسحاً فريق إس كي سانت يوهان النمساوي بنتيجة 6-0، في مباراة شهدت تألق البرازيلي ماتيوس ليما الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينما أحرز جوليرمي بالا هدفين، وأضاف يوري سيزار الهدف السادس.

وجاء هذا الانتصار ليمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية على تطور الأداء الجماعي والانسجام بين اللاعبين، بعد أيام قليلة من خسارة الفريق مباراته الودية الأولى أمام إس كي سيجما التشيكي بهدفين دون رد، في بداية البرنامج الإعدادي، ليؤكد «الفرسان» قدرتهم على الاستفادة من التجارب الودية وتصحيح المسار قبل الدخول في تحديات الموسم الجديد.