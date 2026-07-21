«الأراضي والأملاك» واتحاد الكرة يعززان جودة الحياة بمذكرة تعاون

دبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلةً بمؤسسة التنظيم العقاري، مذكرة تعاون مع اتحاد كرة القدم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية للمطورين والعاملين في القطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الجهات العاملة فيه، وتشجيع ممارسة الرياضة، وترسيخ ثقافة المنافسة الإيجابية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية والرياضية الهادفة إلى تطوير القطاع.

وشهد مراسم التوقيع التي جرت اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي، محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وقام بتوقيع المذكرة، شمسة درويش الشحي، المدير التنفيذي للاتصال والشؤون التجارية، والمهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري - دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين وممثلي الجانبين.

وتعكس مذكرة التعاون، التزام الجانبين بتطوير مجموعة من المبادرات الرياضية المستدامة، التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية، وتعزّز التفاعل بين العاملين في القطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033» و«أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويجسد نهجاً مؤسسياً يجعل الإنسان محور التنمية.

وبموجب المذكرة، سيطلق الطرفان دوري المطورين العقاريين، إلى جانب تطوير سلسلة من البطولات الرياضية المخصّصة لشركات الوساطة العقارية، والتقييم، والتفتيش، وغيرها من الجهات العاملة في القطاع، بهدف توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز الترابط بين مختلف مكونات القطاع العقاري. كما يشمل التعاون إعداد اللوائح الفنية والتنظيمية للبطولات، والإشراف الفني على المنافسات، والتنسيق لاختيار الملاعب ومواعيد إقامة الفعاليات، إلى جانب تنفيذ برامج إعلامية وترويجية مشتركة، وتبادل الخبرات لضمان تنظيم البطولات وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

ووفقاً للمذكرة، سيعتمد الجانبان آلية عمل مشتركة لتخطيط المبادرات الرياضية وتنفيذها والإشراف عليها، من خلال فريق عمل مشترك يتولى تنسيق الجهود ومتابعة البرامج والبطولات، لضمان تحقيق مستهدفات المذكرة بكفاءة وفاعلية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تطوير هذه المبادرات ويعزز استدامتها.

وتجسّد هذه الشراكة توجهات دائرة الأراضي والأملاك في دبي الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتهيئة بيئة عمل أكثر تفاعلاً وتوازناً داخل القطاع العقاري، من خلال شراكات مؤسسية نوعية تسهم في تعزيز رفاه العاملين، ونشر ثقافة التعاون، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة، بما يعزّز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لقطاع عقاري يرتكز على الإنسان ويواكب تطلعات المستقبل.