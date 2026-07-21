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الرياضة

النسخة الـ 72 من «محاربي الإمارات» تنطلق بـ 13 نزالاً

النسخة الـ 72 من «محاربي الإمارات» تنطلق بـ 13 نزالاً
21 يوليو 2026 15:45

أبوظبي (وام)
تنطلق بعد غد منافسات النسخة الدولية الـ 72 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، على صالة «سبيس 42 أرينا» في شاطئ الراحة بأبوظبي، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 18 دولة، يتنافسون في 13 نزالاً.
وتقام البطولة، التي تنظّمها شركة بالمز الرياضية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.
ويتصدر الأمسية النزال الرئيسي على لقب الوزن البانتام، بين حامل اللقب الأذربيجاني آصاف شوباروف والأسترالي ريس مكلارين، بينما يلتقي في الحدث الرئيسي المشترك، العراقي علي طالب والتايلاندي بيتر دانيسو، وتشهد النسخة الدولية مشاركة الجزائري يزيد الشوشاني، والداغستاني إمام شافي علييف، والمصري ميسرة محمد، والبرازيلي فيكتور نونيز.
وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، أن إدراج النسخة الـ 72 من البطولة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي يعكس المكانة التي حققتها بوجود نخبة الأبطال، مشيراً إلى أن الأسبوع من أبرز الفعاليات العالمية في رياضات الفنون القتالية، ويختتم بإقامة ليلة النزال من «يوإف سي».

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محاربي الإمارات
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