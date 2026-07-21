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الرياضة

مونديال 2026: ميسي يعود إلى الأرجنتين رفقة عائلته

مونديال 2026: ميسي يعود إلى الأرجنتين رفقة عائلته
21 يوليو 2026 17:12


روزاريو (أ ف ب)
وصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء إلى بلاده لتمضية فترة من الراحة مع عائلته في مدينة روساريو، مسقط رأسه، بعد خسارة نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا أمس الأول، ووصل ابن الـ39 عاماً الذي لم يكن ضمن المجموعة العائدة من الولايات المتحدة إلى بوينس أيرس على متن طائرة الاثنين، إلى روساريو على متن رحلة خاصة برفقة زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة، بحسب مصدر في حكومة مقاطعة سانتا في فضّل عدم الكشف عن هويته.
ونشرت شبكة «إي أس بي أن» الرياضية مقطع فيديو ظهر فيه ميسي داخل سيارة رباعية الدفع رمادية اللون لدى دخوله مجمعاً سكنياً مغلقاً في فونيس الواقعة على أطراف روساريو، حيث يملك منزلاً يقيم فيه عادة عند عودته إلى مسقط رأسه.
ويتزامن وصول ميسي إلى الأرجنتين مع المشاكل الصحية التي يعاني منها والده خورخي الذي يتولى أيضاً إدارة أعماله.
ووصل جزء من المنتخب الأرجنتيني مساء الاثنين إلى بوينوس أيرس برفقة المدرب ليونيل سكالوني وأفراد الجهاز الفني، حيث كان في استقبالهم آلاف المشجعين الذي احتفوا بهم ورفعوا الأعلام الأرجنتينية رغم خيبة التنازل عن اللقب العالمي بخسارة النهائي أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد في إيست راذفورد، بالقرب من نيويورك.
أما بقية اللاعبين، فتوجهوا مباشرة إلى مدن أخرى للالتحاق بأنديتهم.
وعلى الرغم من أعوامه الـ39، قدم ميسي بطولة مميزة سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، في نهائيات أظهر خلالها منتخب بلاده قدرة كبيرة على العودة في النتيجة، كما حدث أمام مصر في ثمن النهائي (3-2 بعد التخلف 0-2) وإنجلترا (2-1 بعد التخلف حتى الدقيقة 85).

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