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الرياضة

أونانا يغيب عن أستون فيلا تسعة أشهر

أونانا يغيب عن أستون فيلا تسعة أشهر
21 يوليو 2026 17:16

 

ليون (أ ف ب)
خضع لاعب الوسط الدولي البلجيكي أمادو أونانا لعملية جراحية اليوم الثلاثاء في ليون من أجل معالجة قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى تعرض له خلال المونديال، وسيغيب بالتالي عن فريقه أستون فيلا لتسعة أشهر، وفق ما عُلم من مصادر طبية.
وسيتابع اللاعب البالغ 24 عاماً الذي دافع سابقاً عن ألوان هامبورج الألماني (2020-2021) وليل الفرنسي (2021-2022) وإيفرتون (2022-2024)، مرحلة إعادة التأهيل بإشراف الجهاز الطبي لأستون فيلا.
وتعرض أونانا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي بعد عشرين دقيقة على بداية مباراة بلاده مع الولايات المتحدة شريكة الضيافة، في ثمن نهائي مونديال (4-1).
وأثارت إصابة أونانا تأثراً كبيراً بين زملائه الذين سارعوا إلى مواساة لاعب الوسط القوي مباشرة بعد صافرة نهاية المباراة ضد الأميركيين.

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