«الخماسي الحديث» ينظم منافسات «ليزر رن» في مهرجان «صيف الإمارات»



دبي (وام)

أعلن اتحاد الخماسي الحديث تنظيم منافسات «ليزر رن»، ضمن فعاليات مهرجان «صيف الإمارات»، الذي تنظمه وزارة الرياضة واتحاد الرياضة للجميع، تحت شعار «صيفنا طاقة وطن»، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 20 أغسطس المقبل في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وتقام الفعاليات بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية وعدد من الاتحادات والأندية الرياضية، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً، في إطار برنامج رياضي ومجتمعي يهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني واكتشاف المواهب الرياضية.

وأكد اتحاد الرياضة للجميع التعاون الإيجابي مع الاتحادات والأندية والجهات المشاركة في مهرجان صيف الإمارات، ووضع الترتيبات الفنية والأطر اللازمة التنظيمية لإقامة المنافسات والفعاليات المقررة والتي تنظمها وزارة الرياضة والاتحاد، لتحقيق أهداف المهرجان، في توفير بيئة آمنة ومحفزة للفئات العمرية المستهدفة، بما يحقق الاستفادة المرجوة من قضاء العطلة الصيفية في برامج متكاملة للتعلم واكتساب المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز التماسك الأسري، والقيم الوطنية والاجتماعية.