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الرياضة

رئيس رابطة الدوري الإسباني: الفيفا دمر صناعة كرة القدم

رئيس رابطة الدوري الإسباني: الفيفا دمر صناعة كرة القدم
21 يوليو 2026 20:00

 
مدريد (رويترز)

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قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يجب أن ​يستقيل، متهماً الاتحاد بأنه «دمر صناعة كرة القدم» من خلال توسيع نطاق المسابقات الدولية على حساب بطولات الدوري والأندية المحلية.
وانتقد تيباس الفيفا مراراً بسبب ⁠ازدحام جدول المباريات وخطط توسيع نطاق كأس العالم.
وفي مقابلة ​مع صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، عندما سُئل ​تيباس ‌عما إذا كان ينبغي على ⁠إنفانتينو الاستقالة، ​قال «في رأيي، نعم، أعتقد أن وقته قد انتهى».
وكان إنفانتينو قد أعلن في أبريل الماضي أنه سيسعى لإعادة انتخابه لولاية رابعة كرئيس للفيفا، حيث من المقرر أن ‌تجري الانتخابات الخاصة بالدورة 2027-2031 في المغرب يوم 18 ‌مارس من العام المقبل.
ورداً على سؤال حول الانتقادات المتزايدة لقيادة إنفانتينو، قال تيباس إن رئيس الفيفا لا يزال ​يحظى بدعم قوي من الاتحادات الوطنية على الرغم من المخاوف السائدة داخل الوسط الكروي.
وقال تيباس «لا ينبغي له البقاء، لكن الوضع الحالي يعني أنه لن يغادر، لا يوجد مرشح منافس، لا أحد يريد الترشح ليخسر. هذا ‌هو النظام، وهو نظام معيب ​من الأساس، سمعت الكثير من الأصوات المعارضة لإنفانتينو، والذين لا يتفقون مع ما يفعله. يقولون ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئاً في النهاية».
كما شكك تيباس في قرار الفيفا ​بتأجيل عقوبة الإيقاف ‌لمباراة واحدة ⁠التي فُرضت ‌على المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون ‌عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال كأس العالم. وقد اتُخذ هذا القرار بعد تدخل الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب. وفازت بلجيكا على الولايات المتحدة 4-1 ​في دور 16.
وأضاف «تعليق عقوبة اللاعب الأميركي مسألة بالغة الخطورة. حالفهم الحظ بأن بلجيكا أقصت أميركا من البطولة، وإلا لكان من الممكن أن تنشأ قضية قد تكلف إنفانتينو منصبه، وبما أن بلجيكا فازت، فقد تمكنت من طي ​هذه القضية. لكن هذه الأمور ليست سوى غيض ​من فيض».

الفيفا
إنفانتينو
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