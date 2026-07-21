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الرياضة

برشلونة يستعد لتقديم لاعبه الجديد أديمي

برشلونة يستعد لتقديم لاعبه الجديد أديمي
21 يوليو 2026 19:59


مدريد (د ب أ)
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة سيقوم رسمياً غداً الأربعاء بتقديم لاعبه الجديدة كريم أديمي، وأكد رئيس النادي خوان لابورتا في مطار برشلونة، بعد عودته من نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة، أن تقديم جناح بوروسيا دورتموند بات وشيكاً للغاية.
ووفقاً لتقارير إعلامية، وصل أديمي إلى إسبانيا منذ عدة أيام، وأكمل الفحوصات الطبية بنجاح.
وكان لابورتا قد أكد الصفقة بالفعل، كما صرح مدرب دورتموند نيكو كوفاتش بعد المباراة الودية ضد روت فايس أوبرهاوزن في نهاية الأسبوع الماضي أن النادي الألماني قد ودع أديمي.

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