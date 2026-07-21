فريق الإمارات.. أصفر وأبيض في «طواف فرنسا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، على القميص الأصفر وصدارته للترتيب العام، بعدما حل ثانياً في المرحلة السادسة عشرة من النسخة الـ113 لـ «طواف فرنسا للدراجات»، فيما واصل زميله المكسيكي إسحاق ديل تورو احتفاظه بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، مع انطلاق الأسبوع الأخير من السباق.

وشهد سباق الفردي ضد الساعة، اليوم، والذي امتد لمسافة 26.1 كيلومتر بين إيفيان ليه بان وتونون ليه بان، تألق البلجيكي ريمكو إيفينبول (فريق ريد بول)، الذي أحرز فوزه الثاني توالياً والرابع في مسيرته بمراحل «طواف فرنسا»، بعدما قطع المسافة بزمن 32 دقيقة و19 ثانية وبمتوسط سرعة بلغ 48.45 كيلومتر في الساعة، متقدماً على بوجاتشار بفارق 28 ثانية، فيما جاء الدنماركي ماتياس سكيلموس ثالثاً بفارق دقيقة و4 ثوانٍ.

ورغم خسارته المرحلة، خرج بوجاتشار بأهم المكاسب، بعدما حافظ على فارق مريح في صدارة الترتيب العام، مؤكداً مرة أخرى ثبات مستواه في مختلف أنواع المراحل، إذ كان الوحيد الذي أنهى السباق بفارق أقل من دقيقة عن إيفينبول.

كما واصل فريق الإمارات حضوره القوي، بعدما أنهى ديل تورو المرحلة في المركز الخامس بفارق دقيقة و21 ثانية، ليحافظ على «القميص الأبيض»، رغم تقلص الفارق مع الفرنسي بول سيكساس، صاحب المركز الرابع في المرحلة، إلى أقل من 20 ثانية في صراع أفضل الدراجين الشباب.

وحقق إيفينبول إنجازاً تاريخياً لبلجيكا، إذ أصبح أول دراج بلجيكي يفوز بإحدى مراحل «طواف فرنسا» في اليوم الوطني لبلاده منذ رودي ماتيس على جادة الشانزليزيه في 21 يوليو 1985، كما منح بلاده الفوز العاشر في تاريخ الطواف الذي يصادف العيد الوطني، بعد أن كان قد أهدى بلجيكا قبل يومين الانتصار رقم 500 في تاريخ مشاركاتها بمراحل السباق.

وأكد البلجيكي تفوقه في سباقات ضد الساعة، محققاً فوزه الثالث توالياً في هذا الاختصاص ضمن «طواف فرنسا»، بعد انتصاريه في جيفري-شامبيرتان عام 2024، وكاين عام 2025، ليواصل تضييق الفارق مع منافسيه على منصة الترتيب العام.

وأشاد إيفينبول بالمستوى الذي يقدمه بوجاتشار، وقال: «يشرفني أن أتسابق أمام تادي بوجاتشار. إذا لم يكن أفضل دراج في التاريخ، فهو بالتأكيد أحد أعظم من مارسوا هذه الرياضة، وأحاول أن أتعلم منه في كل سباق».

وأضاف: «الفوز في اليوم الوطني البلجيكي وبين أفراد عائلتي منح هذا الانتصار طعماً خاصاً، لكن الطريق إلى باريس لا يزال طويلاً، وما زالت أمامنا مراحل صعبة».

وتتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى المرحلة السابعة عشرة، التي تمتد لمسافة 174.7 كيلومتر بين شامبيري وفويرون، في مسار يناسب دراجي السرعة رغم مروره بعدد من المرتفعات المتوسطة في منطقتي باوج وشارتروز، فيما يسعى فريق الإمارات إلى الحفاظ على القميصين الأصفر والأبيض قبل العودة إلى المراحل الجبلية الحاسمة في نهاية الأسبوع.

بوجاتشار: لم أشأ المخاطرة بالقميص الأصفر



أقر السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي بأنه كان يطمح إلى الفوز بالمرحلة 16 من طواف فرنسا، لكنه فضّل عدم المجازفة بعد أن أدرك صعوبة اللحاق بإيفينبول، قائلاً: «كنت متأخراً عن ريمكو بنحو 15 ثانية، وعندها قررت ألا أخاطر حتى خط النهاية. مررت أيضاً بلحظة صعبة في أحد المنعطفات وكدت أتعرض للسقوط، لذلك فضّلت الحفاظ على الصدارة».

وأضاف: «آمل أن يكون فلوريان ليبوفيتز بخير وأن يتعافى سريعاً. لا أحد يتمنى رؤية منافس يخرج من السباق بهذه الطريقة».

وأشاد قائد فريق الإمارات بمنافسه البلجيكي، قائلاً: «ريمكو بطل بكل معنى الكلمة، فهو بطل أولمبي وبطل عالم وأحد أفضل المتخصصين في سباقات ضد الساعة. استحق الفوز، وقدّم أداءً رائعاً».

ورغم احتفاظه بفارق مريح في صدارة الترتيب العام، شدد بوجاتشار على أن المنافسة لم تُحسم بعد، وقال: «الفارق جيد، لكن في طواف فرنسا لا أحد يعلم ما قد يحدث في يوم واحد. سندخل المراحل المقبلة بثقة ومعنويات عالية، ثم نرى ما سيحدث حتى باريس».