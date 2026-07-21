مبادرة إنسانية من كريستيانو رونالدو تحقق حلم شقيقين من أصحاب الهمم



زيوريخ (د ب أ)



تبنى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفتة إنسانية ملهمة بالتوقيع على كرتين للشقيقين مايكل وفلاديمير اللذين يعانيان من مرض الحثل العضلي، محولاً حلمهما إلى حقيقة عقب مباراة البرتغال وكرواتيا في بطولة كأس العالم 2026.

وجاءت هذه المبادرة بعدما تلقت ألينا هوبرج، منسقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحقوق الإنسان والاستدامة، رسالة العائلة خلال لقاء بالمصادفة في مباراة كولومبيا والبرتغال بمدينة ميامي، حيث قامت بنقل الرسالة إلى معسكر المنتخب البرتغالي.

وقالت هوبرج للموقع الرسمي لفيفا «اقترب مني أفراد العائلة وقالوا لي إنها أجمل تجربة في حياتهم لكونها أول مباراة يشاهدون فيها كريستيانو رونالدو وهو يلعب، وخلال حديثي معهم، شعرتُ أن هذه عائلة مميزة. كان الفَتَيان يبتسمان وبغاية السعادة للتواجد هناك. وقالوا لي إنها، وبكل صراحة، أروع لحظات حياتهم. ولذلك أعطوني الرسالة، وأدركتُ حينها أن عليّ القيام بشيء ما حيالها، وعزمتُ على ألا أخذلهم».

وأوضحت الأم آنا بيريستوفسكي أن ارتباط طفلها الصغير فلاديمير بالنجم البرتغالي يعود لسنوات طويلة، إذ كان يرتدي قميصه يومياً حتى بعدما أصبح عاجزاً عن السير. وعقب تنسيق هوبرج مع فريق خدمات المنتخبات، قدم الاتحاد الدولي الكرتين الموقعتين مفاجأة للعائلة أثناء حضورهم مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا.

وقالت هوبرج «قالت لي الأم إن لديهم رسالة مكتوبة له، وقدموها لي، وقالوا لي إنني أمثل أفضل فرصة لإيصالها إليه. قلتُ لهم إنني لا أستطيع التعهد بأي شيء، ولكنني سأبذل قصارى جهدي، وبطبيعة الحال لم يكن هناك مجال على الإطلاق لرفض طلبهم».

دفعت هذه اللفتة العائلة إلى إطلاق حساب على منصات التواصل الاجتماعي لنشر قصتهم وإلهام الآخرين، مؤكدين أن التمسك بالأحلام ومواصلة السعي يتجاوزان كل الصعاب والتحديات.