طرد مهاجم فريق برازيلي قبل انطلاق المباراة لأغرب سبب!



البرازيل (رويترز)



نال ميكايل مهاجم ساو ​جوزيه البرازيلي بطاقة حمراء قبل انطلاق مباراة فريقه ⁠في كأس ولاية ساو باولو لكرة ​القدم ضد ​ساو ‌كايتانو بعد ⁠أن ​قال الحكم إن اللاعب تبول بجوار مقاعد البدلاء، ولم يلتفت الحكم جوستافو ‌هولاندا سوزا إلى توسلات لاعبي ‌ساو جوزيه المذهولين، وطرد ميكايل قبل بدء المباراة ​مباشرة يوم الاثنين.

وكتب الحكم في تقريره الرسمي للمباراة «طُرد لخروجه من الملعب للتبول بجوار مقاعد ‌البدلاء الخاصة بفريقه ​قبل بدء المباراة».

ونظراً لأن ميكايل، المعار من نادي سبورت ريسيفي، ​طُرد ‌قبل المباراة، ⁠سُمح ‌لساو ‌جوزيه باستبداله ليشارك اللاعب تشي تشي ⁠بدلاً منه ويبدأ الفريق اللقاء ​بتشكيلة كاملة مكونة من 11 لاعباً.

وسجل تشي تشي الهدف الأول في فوز ساو ​جوزيه 2-1.