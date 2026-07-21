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الرياضة

ملاك ليفربول يتفاوضون لبيع حصة من أسهم النادي تقدر بـ 6 مليارات دولار

ملاك ليفربول يتفاوضون لبيع حصة من أسهم النادي تقدر بـ 6 مليارات دولار
21 يوليو 2026 21:23


لندن (أ ب)

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كشفت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن الملاك الأميركيين لنادي ليفربول الإنجليزي يتفاوضون مع مستثمرين هنود، من بينهم عائلة ميتال، لبيع حصة أقلية من أسهم النادي تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات دولار.
أكدت مجموعة فينواي الرياضية، التي دفعت 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار) للاستحواذ على ليفربول في 2010، هذه المفاوضات في بيان لصحيفة فايننشال تايمز الأميركية.
وقالت فينواي «أبدى تحالف استثماري بقيادة وإدارة وتمثيل أميت بهاتيا اهتماما بالاستثمار بشراء حصة أقلية في نادي ليفربول لكرة القدم».
ونجحت المجموعة الأميركية ومالكها جون هنري في إعادة ليفربول لمنصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 وذلك بعد غياب طويل دام 30 عاماً، وأضاف اللقب العشرين في العام الماضي ليتساوى مع غريمه مانشستر يونايتد.
كما حقق ليفربول لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا عام 2019 تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، ولكن الفريق الإنجليزي خسر نهائيين آخرين أمام ريال مدريد في 2018 و2022.

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