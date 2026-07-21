العين يفتتح ودّياته في المغرب بمواجهة أمل الدروة

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بعد غدٍ الجمعة، أولى مبارياته الودية خلال المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي الخارجي المُقام حالياً في العاصمة المغربية الرباط، عندما يلتقي فريق أمل الدروة المغربي في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، ضمن تحضيراته المكثفة لانطلاق منافسات الموسم الرياضي 2026 - 2027.

وأجرى الجهاز الفني للعين تعديلاً على برنامج المباريات الودية، بعدما تقرّر استبدال المواجهة التي كانت مقرّرة أمام اتحاد تواركة المغربي، بمباراة أمل الدروة، مع الإبقاء على موعد اللقاء ضمن الخطة التحضيرية الموضوعة لرفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لدى الجهاز الفني بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، كونها الاختبار الأول للفريق منذ بداية المعسكر الخارجي، وفرصة للوقوف على مستويات اللاعبين بعد المرحلة الداخلية، التي أقيمت خلال الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجاري، وتضمنت الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية والحصص التدريبية اليومية.

وشهدت تدريبات «الزعيم» زيارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، الذي حرص على متابعة جانباً من الحصة التدريبية، والالتقاء بالجهاز الفني بقيادة إيفيتش، والاطّلاع على سير البرنامج الإعدادي، كما وجّه كلمة إلى اللاعبين حثهم خلالها على مضاعفة الجهد والاستفادة القصوى من فترة الإعداد، بما يليق بطموحات النادي في الموسم الجديد.

وتضم بعثة العين 28 لاعباً، هم: خالد عيسى، محمد أبوسندة، حسن ساني، عبدالله الحميسي، أمادو نيانج، رامي ربيعة، مارسيل راتنيك، إسماعيل أوكوبوتي، يحيى بن خالق، جورج سكوكو، فالنتينو لازارو، أديس ياشيتش، رافا رودريجيز، إيريك جورجينس، ماتياس بالاسيوس، عبدالكريم تراوري، محمد عباس، خوان شليكمان، حازم عباس، جوشوا أودو، حميد محمد، إبراهيم جونيور، أليخاندرو كاكو، جوناتاس، سفيان رحيمي، حسين رحيمي، بابا بيلو إيلو، وجيورجيوس جياكوماكيس.

وتنطلق المرحلة الثانية من الإعداد في مدينة ألميريا الإسبانية اعتباراً من 27 يوليو الجاري، حيث يخوض العين خلالها 4 وديات، وتبدأ بمباراة إلتشي الإسباني يوم 28 يوليو الجاري، ثم الدرعية السعودي في 2 أغسطس المقبل، وتولوز الفرنسي في 5 أغسطس، قبل ختام البرنامج أمام أوساسونا الإسباني يوم 8 أغسطس، على أن تعود البعثة إلى الإمارات في اليوم التالي.