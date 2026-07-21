الثلاثاء 21 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لجنة المسابقات «الشطرنج» تستعرض أجندة 2026 و2027

لجنة المسابقات «الشطرنج» تستعرض أجندة 2026 و2027
21 يوليو 2026 23:15

 

دبي (وام)
استعرضت لجنة المسابقات في اتحاد الشطرنج، خلال اجتماعها الأول برئاسة أحمد النعيمي، روزنامة البطولات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأجندة عام 2027 قبل اعتمادها النهائي، واستحداث بطولات جديدة لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز التنافسية.
كما بحثت اللجنة بحضور عضويها فيصل الحمادي، وعبدالله علي، مجموعة من الجوانب الفنية المتعلقة بالمسابقات، إضافة إلى بناء استراتيجية لدفع عملية التطور بما يتوافق مع المشاركة في أولمبياد الشطرنج 2028 بأبوظبي، نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها الحدث، بمشاركة النخبة عالمياً.
وأكد النعيمي حرص الاتحاد على تبني أفضل المخرجات التي تسهم في المحافظة على التطور الذي تشهده اللعبة على كافة المحاور، ورفع قدرات الفئات السنية، وتمكين الفئات المختلفة من الذكور والإناث بأفضل المهارات من خلال البطولات التي تحقق الإضافة المطلوبة للشطرنج الإماراتي، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير البيئة المناسبة لتفوقها وتميزها بالتعاون مع الأندية.

أخبار ذات صلة
الفجيرة تستضف «الجائزة الكبرى» للاتحاد الدولي لـ«مسائل الشطرنج»
ختام ناجح لبطولة الإمارات للشطرنج
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
بطولات الشطرنج
آخر الأخبار
لجنة المسابقات «الشطرنج» تستعرض أجندة 2026 و2027
الرياضة
لجنة المسابقات «الشطرنج» تستعرض أجندة 2026 و2027
اليوم 23:15
إقبال كبير على فعاليات «نوخذة أبوظبي»
الرياضة
إقبال كبير على فعاليات «نوخذة أبوظبي»
اليوم 22:58
ذهبية آسيوية للإمارات في بطولة الفئات العمرية للسباحة بتايلاند
الرياضة
ذهبية آسيوية للإمارات في بطولة الفئات العمرية للسباحة بتايلاند
اليوم 22:51
«مبادلة» و«إمبراير» توقعان اتفاقية لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الطيران العالمي
اقتصاد
«مبادلة» و«إمبراير» توقعان اتفاقية لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الطيران العالمي
اليوم 22:08
حمدان بن زايد يطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على آخر الاستعدادات لانطلاق «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026»
اليوم 21:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©