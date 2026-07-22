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الرياضة

مودريتش.. الرحلة لا تزال مستمرة

مودريتش.. الرحلة لا تزال مستمرة
22 يوليو 2026 08:48

روما (د ب أ)
أفادت مصادر عدة أن الكرواتي لوكا مودريتش سيوقع عقده الجديد لمدة عام واحد مع ميلان الإيطالي، كما كان متوقعاً، قبل أسابيع قليلة من بلوغه الحادية والأربعين من عمره.
وكان اللاعب الكرواتي الدولي قد أكد أنه غير متأكد من الخطوة التالية في مسيرته الكروية قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث كان من المحتمل أن يعتزل اللعب نهائياً.
لكنه رغم ذلك قرر ليس فقط الاستمرار، بل أن يلعب ضمن الكبار مع فريق ميلان، وفقاً لما أشارت إليه صحيفة "فوتبول إيطاليا".
وسبق أن أشارت التقارير إلى أنه سيتم توقيع عقد جديد لمدة عام واحد هذا الأسبوع، على الأرجح، ويبدو أن الأمور تسير وفق الخطة.
ومن المتوقع أن يتقاضى مودريتش 5. 3 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى المكافآت حتى يونيو 2027.
وشارك مودريتش في 37 مباراة مع ميلان خلال موسمه الأول، مسجلاً هدفين بينما صنع 3 أهداف أخرى.

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