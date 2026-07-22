5 نجوم عرب ينالون إشادة الفيفا بعد التألق في المونديال

واشنطن(د ب أ)

توهج عدد من اللاعبين الأفارقة مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم 2026.

اختتمت البطولة مساء الأحد بتتويج إسبانيا باللقب بالفوز 1 / صفر على الأرجنتين في النهائي يوم الأحد، ليسدل الستار بذلك على 104 مباريات كانت عامرة بالإثارة والتشويق.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على أبرز النجوم الأفارقة الذين لمعوا خلال مشاركة 10 منتخبات من القارة السمراء خلال هذه النسخة.

بدأ فيفا تقريره بالإشارة إلى فوزينيا حارس مرمى وقائد منتخب الرأس الأخضر، البالغ من العمر 40 عاماً، والذي لم يكن لاعباً معروفاً، ولكنه تألق بأداء بطولي في المباراة الأولى أمام إسبانيا، وأصبح بطلاً قومياً بفضل تصدياته المميزة وخروجه بشباك نظيفة أمام أبطال العالم لاحقاً.

ولم يتغير أداء فوزينيا مع تصاعد شعبيته وارتفاع عدد متابعيه على إنستجرام من 50 ألفاً إلى ما يقارب 30 مليوناً في غضون أيام قليلة، بل واصل تألقه في مباراتين أمام بطلي العالم السابقين، حيث ساهم في تعادل منتخب بلاده مع أوروجواي بنتيجة 2 / 2، بينما خسر "القروش الزرقاء" بصعوبة بالغة أمام الأرجنتين بنتيجة 2 / 3.

وأشار فيفا أيضاً إلى أن منتخب كوت ديفوار قدم أداءً مقنعاً وحقق إنجازاً تاريخياً بوصوله للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، بفضل تألق مهاجمه الشاب يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عاماً.

وأضاف أن ديوماندي أظهر قدراته منذ المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده على الإكوادور 1 / صفر، حيث اتسم بالمهارة والمراوغات والانطلاقات السريعة الخاطفة والكرات العرضية المتقنة، ليربك المنافسين ويمتع الجماهير.

كما أثبت زميله أماد ديالو، جدارته سواء بالمشاركة أساسياً أو بديلاً، وأنعش اللاعب البالغ من العمر 24 عاما هجوم الأفيال، حيث سجل الهدف الوحيد أمام الإكوادور، وعاد ليكرر الأمر أمام النرويج، ولكن لم يكن هدفه كافياً للصعود لدور الـ 16 بل خسر المنتخب الإيفواري بنتيجة 1 / 2.

وبرز أيضاً في صفوف المنتخب الإيفواري لاعب الوسط الشاب كريس إيناو أولاي، الذي تألق في مواجهة ألمانيا أو فرانك كيسيه قائد الفريق أو نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في الفوز على كوراساو.

ونوه "فيفا" إلى أن المغربي عز الدين أوناحي واصل تألقه الممتد من مونديال قطر 2022، وبخلاف مهاراته في خط الوسط، فإن مفعوله تضاعف بتسجيله الأهداف.

أوضح التقرير أن أوناحي سجل ثنائية في الفوز 3 / صفر على كندا، ليؤهل أسود أطلس لدور الثمانية للمرة الثانية على التوالي، ليحقق المغاربة رقما قياسيا على المستوى الأفريقي.

انطلق إسماعيل صيباري المهاجم المغربي المنضم حديثاً لصفوف بايرن ميونيخ الألماني بأداء مذهل حيث هز الشباك في جميع مباريات الدور الأولى، محققا رقما قياسيا للاعب أفريقي.

وبفضل مستواه المميز، تواجد صيباري ضمن أفضل ثلاثة هدافين أفارقة في مونديال 2026، والتواجد ضمن أفضل 20 لاعباً في البطولة وفقاً لتصنيف الفيفا، علماً بأنه سجل أحد أسرع أهداف البطولة بعد مرور 71 ثانية من مواجهة إسكتلندا.

وقدم المنتخب المغربي أيضاً لاعبين مميزين خلال مشواره في البطولة مثل لاعب الوسط الشاب، أيوب بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً أو أشرف حكيمي الذي أثبت أنه من أفضل لاعبي العالم في مركز الظهير الأيمن.

رغم خروج منتخب السنغال من دور الـ32، إلا أنه ترك بصمةً لا تُنسى بفضل قوة هجومه، حيث سجل 10 أهداف نصفها تقريبا لمهاجمه إسماعيلا سار.

أصبح سار مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي هداف أفريقيا في مونديال 2026 بتسجيله 4 أهداف في 4 مباريات، وكان لاعباً مزعجاً لدفاع المنافسين بفضل جهده البدني وسرعاته.

ومن صفوف السنغال، ظهر أيضاً بابي جاي لاعب فياريال الإسباني، بفضل مجهوده الوفير في خط الوسط خاصة في الفوز 5 / صفر على العراق، حيث سجل هدفين رائعين، ليفوز بجائزة رجل المباراة.

ويتسم جاي لاعب لوهافر وأولمبيك مارسيليا السابق بالهدوء والذكاء في قراراته، ولديه كافة المقومات التي تؤهله ليكون ركيزة أساسية في صفوف أسود التيرانجا.

حصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل 1 / 1، حيث سجل الهدف الوحيد وكان مفاجأة مصر في كأس العالم.

وسجل إمام هدفاً ثانياً في مباراة أستراليا بدور الـ32 التي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح بعد التعادل 1 / 1، ليدخل النجم المصري ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً في تصنيف الفيفا.

ولمع أيضاً بصفوف منتخب مصر حارسه مصطفى شوبير بأداء مميز في أكثر من مباراة، أبرزها تصديه لركلة جزاء من ليونيل ميسي في مباراة دور الـ16 التي انتهت بفوز الأرجنتين 3 / 2.

بعد غياب الكونغولي يوان ويسا عن الملاعب لخمسة أشهر بسبب الإصابة الموسم الماضي، استعاد مهاجم نيوكاسل الإنجليزي مستواه في كأس العالم 2026.

حصل ويسا على جائزة أفضل لاعب في فوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان 3 / 1، بفضل تسجيله هدفين ساهما في تأهل بلاده للأدوار الإقصائية لأول مرة.

كما سجل المهاجم الكونغولي هدفاً في مرمى البرتغال في مباراة الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل 1 / 1، وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في المونديال برصيد 3 أهداف.

ورغم الأداء المخيب لمنتخب الجزائر، إلا أن لاعبه إبراهيم مازا تألق في مونديال 2026، حيث تألق اللاعب الشاب في الفوز 2 / 1 على الأردن، وفاز بجائزة رجل المباراة.

واعتلى مازا لاعب ليفركوزن الألماني قائمة الأكثر مراوغة في دور المجموعات بـ 12 مراوغة، ووصل المعدل إلى 14 مراوغة بانتهاء مشوار بلاده في البطولة.