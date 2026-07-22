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خيول الإمارات تتأهب للسيطرة على سباق «بري دونكسي»

خيول الإمارات تتأهب للسيطرة على سباق «بري دونكسي»
22 يوليو 2026 09:45

عصام السيد (أبوظبي)
تخوض غداً خيول الإمارات، ممثّلةً في «ياس لإدارة سباقات الخيل»، و«إسطبلات الأصايل فرنسا»، والمهرة «نورشان»، تحدي سباق «بري دونكسي» لجمعية مالكي الجنوب الغربي، للخيول العربية الأصيلة، بمضمار ضاحية مونت دو مارسان العشبي بفرنسا.
ويتصدر المهر «وهيب» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، 12 مهراً ومهرة بعمر ثلاث سنوات فقط، في السباق البالغ طوله 1600 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.
وحقق «وهيب»، المُنحدِر من نسل «داحس» والفرس «هيرمين»، الفوز في ظهوره الثاني، حين حصد لقب سباق بري دو سيتيام إسبانيا، لمسافة 1800 متر، والذي أقيم بمضمار لونجون ليبورن، محققاً زمناً قدره 2:01:20 دقيقة.
ويمثّل ياس لإدارة سباقات الخيل أيضاً المهرة «نوال»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، وتخوض ابنة «مهاب» مشاركتها الثانية بعد أن حلّت في المركز التاسع في مشاركتها الأولى.
وتسعي «حلمية» الممثّلة الثالثة لخيول ياس لإدارة السباقات، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة فالنتين سيجوي، للظهور بمستوى، حيث تشارك ابن «مهاب» والفرس «هنوف» لأول مرة في السباقات.
وتُمثل خيول الإمارات أيضاً المهرة «إسلا بونيتا» لإسطبلات الأصايل «فرنسا، وتشارك ابنة «مراقب» في السباقات لأول مرة.
لكن سيكون الحصان الأسود في السباق متمثلاً في المهرة الإماراتية «نورشان»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، حيث سحقت ابنة «مستر جينوا» منافسيها في سباق بري دو بورنازيل لمسافة 1200 متر، بفارق 3,5 طول، مسجّلة 1:23:70 دقيقة، وحسب أسلوبها ستناسبها المسافة الأطول.
ومن أقوى المرشحين للقب المهر «نوتابل دي ليجلى» لوذنان للسباقات، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة جان بيرنارد إيجيم، وحلّ ابن «داحس» في المركز الرابع في سباق جائزة الرئيس إيف بلانتين في مشاركته الوحيدة.

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