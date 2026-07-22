الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يحطم الأرقام القياسية بصفقة روجرز

تشيلسي يحطم الأرقام القياسية بصفقة روجرز
22 يوليو 2026 09:34

لندن (رويترز)
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورجان روجرز قادماً ​من غريمه أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 117 مليون جنيه أسترليني (157 مليون دولار)، ما يجعل روجرز ⁠أغلى لاعب بريطاني في التاريخ. ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، ​لكن شبكة سكاي سبورتس أفادت بأن قيمتها تجاوزت المبلغ ​الذي دفعه ‌مانشستر سيتي لنوتنجهام فورست مقابل لاعب ⁠الوسط ​إليوت أندرسون في وقت سابق من الشهر الجاري، والبالغ 116 مليون جنيه أسترليني. وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ تشيلسي سابقاً هي ضم لاعب الوسط الإكوادوري موزيس كايسيدو من برايتون آند هوف ألبيون ‌مقابل 115 مليون جنيه أسترليني عام 2023.
وقال روجرز في ‌بيان نشره النادي "أنا متحمس للغاية. بالنسبة لي، تشيلسي هو أكبر ناد في لندن، وهو النادي الذي لطالما أعجبت به منذ طفولتي. "أنا متحمس ​جداً للمشروع مع المدرب الجديد، وبمجموعة اللاعبين الموجودة، وللاتجاه الذي يسير فيه النادي. لهذا السبب جئت إلى هنا، ولا أطيق الانتظار لبدء العمل". ويرحل روجرز، الذي يجيد اللعب على الجناح وفي مركز صانع اللعب، عن أستون فيلا بعد عامين، ‌بعدما ساهم في تتويج الفريق ​بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي. كما هز الشباك في الفوز 3-صفر على فرايبورج في المباراة النهائية، ليمنح أستون فيلا أول لقب أوروبي كبير له منذ عام 1982. وسجل ​اللاعب البالغ من العمر ‌23 ⁠عاماً 31 هدفاً ‌في 125 مباراة بقميص أستون فيلا ‌منذ انضمامه من ميدلسبره عام 2024، كما خاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا في ⁠وقت لاحق من ذلك العام. وشارك روجرز في سبع من أصل ​ثماني مباريات خاضها منتخب إنجلترا في كأس العالم، التي أنهاها منتخب "الأسود الثلاثة" في المركز الثالث. كذلك قدم أفضل مواسمه المحلية في الموسم الماضي، مسجلاً 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستهل تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي ​الممتاز، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فولهام خارج أرضه ​يوم 24 أغسطس.

أخبار ذات صلة
5 نجوم عرب ينالون إشادة الفيفا بعد التألق في المونديال
مودريتش.. الرحلة لا تزال مستمرة
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
تشيلسي
أستون فيلا
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "مرسى السعديات" بقيمة 100 مليار درهم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "مرسى السعديات" بقيمة 100 مليار درهم
اليوم 12:13
منازل غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة، في لا سيرينا
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تضرب تشيلي وتودي بحياة 13 شخصاً
اليوم 12:00
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تكشف عن قرصنة "غير مسبوقة" نفذتها أدواتها الذكية
اليوم 11:49
إيراولا يؤكد حاجة ليفربول إلى مزيد من التدعيمات
الرياضة
إيراولا يؤكد حاجة ليفربول إلى مزيد من التدعيمات
اليوم 11:34
"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"
علوم الدار
"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©