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الرياضة

قائد ألمانيا يعتزل كرة القدم

قائد ألمانيا يعتزل كرة القدم
22 يوليو 2026 09:45

أمستردام (د ب أ)
أعلن لويس هولتبي، لاعب خط وسط منتخب ألمانيا لكرة القدم، السابق، اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عاماً.
وأعلن هولتبي، الذي كان يلعب مؤخراً لفريق بريدا الهولندي، قراره على إنستجرام.
وكتب هولتبي :" كان أعظم شرف فى مسيرتي المهنية هو تمثيل بلدي - وهو أمر سأظل فخوراً به دائماً".
ولعب هولتبي 3 مباريات دولية مع المنتخب الألماني في الفترة من أكتوبر 2010 ونوفمبر 2012.
وقضى معظم فترات مسيرته في الدوري الألماني، حيث لعب لعدة أندية منها شالكه وماينز وهامبورج وبوخوك وهولشتاين كيل.
ولعب هولتبي فترة في إنجلترا مع أندية توتنهام وفولهام وبلاكبيرن.
وكتب هولتبي :" لن أتخلى عن كرة القدم أبداً. ستظل هذه اللعبة جزءًا من هويتي، وأنا متحمس لما هو قادم".

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