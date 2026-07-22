الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يفتتح مشواره في «عربية الأردن» بـ8 ميداليات

«الجودو» يفتتح مشواره في «عربية الأردن» بـ8 ميداليات
22 يوليو 2026 10:12

أبوظبي (الاتحاد)
افتتح منتخب الناشئين للجودو مشواره في البطولة العربية للجودو، التي انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، بحصد 8 ميداليات ملونة، بعد أداء رائع عكس استفادته من المشاركة في البطولة الآسيوية التي سبقت تلك البطولة.
وحقق منتخبنا 3 ميداليات ذهبية ليتساوى في المركز الأول مع نظيره الكويتي على مستوى الناشئين، إضافة إلى فضيتين و3 برونزيات، وهو ما يمثل بداية طيبة لمشوار الفريق وفقاً لما خطط له مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، والذي يمثل ترجمه للاستراتيجية والرؤية المستقبلية التي وضعها المجلس في اجتماعه الأول، بالتعاقد مع المدرب الأوزبكي شرف الدين لطف الله.
وشهدت منافسات البطولة العربية الافتتاحية تتويج لاعبنا بطي أحمد الهاشمي بذهبية وزن تحت 60 كجم، بفوزه على اللاعب الفضي الأردني محمد معاذ الخزاعلة، ونال الذهبية الثانية اللاعب صقر بدر العتيبي في منافسات وزن تحت 66 كجم، فيما ذهبت الفضية إلى الكويتي مشاري مرزوق.
وتوج بالذهبية الثالثة لمنتخبنا يوسف العوض في منافسات وزن تحت 81 كجم، وحل ثانياً بالميدالية الفضية الكويتي موسى الضعيان.. ونال فضية وزن تحت 50 كجم اللاعب مانع الزعابي بعد أن كان نداً للاعب الكويتي الذهبي عبد الجليل الشمري.. كما نال حمدان المازمي فضية وزن تحت 73 كجم بخسارته في النهائي أمام الكويتي راشد فرس.. كما حقق مسعود المسماري برونزية وزن تحت 55 كجم، ونال اللاعب محمد المازمي برونزية وزن تحت 50 كجم.
من جهته، ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد البداية الموفقة لمنتخب الإمارات للناشئين في "عربية الأردن"، متمنياً مواصلة المشوار على مستوى الشباب في ختام البطولة التي أحسن تنظيمها الأشقاء في الأردن.

أخبار ذات صلة
«عمومية الجودو العربي» تعتمد روزنامة البطولات
«الجودو» يعتمد مشاركة 4 لاعبين ولاعبة في بطولة سويسرا
اتحاد الجودو
منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "مرسى السعديات" بقيمة 100 مليار درهم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "مرسى السعديات" بقيمة 100 مليار درهم
اليوم 12:13
منازل غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة، في لا سيرينا
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تضرب تشيلي وتودي بحياة 13 شخصاً
اليوم 12:00
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تكشف عن قرصنة "غير مسبوقة" نفذتها أدواتها الذكية
اليوم 11:49
إيراولا يؤكد حاجة ليفربول إلى مزيد من التدعيمات
الرياضة
إيراولا يؤكد حاجة ليفربول إلى مزيد من التدعيمات
اليوم 11:34
"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"
علوم الدار
"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©