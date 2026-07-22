«الجودو» يفتتح مشواره في «عربية الأردن» بـ8 ميداليات

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح منتخب الناشئين للجودو مشواره في البطولة العربية للجودو، التي انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، بحصد 8 ميداليات ملونة، بعد أداء رائع عكس استفادته من المشاركة في البطولة الآسيوية التي سبقت تلك البطولة.

وحقق منتخبنا 3 ميداليات ذهبية ليتساوى في المركز الأول مع نظيره الكويتي على مستوى الناشئين، إضافة إلى فضيتين و3 برونزيات، وهو ما يمثل بداية طيبة لمشوار الفريق وفقاً لما خطط له مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، والذي يمثل ترجمه للاستراتيجية والرؤية المستقبلية التي وضعها المجلس في اجتماعه الأول، بالتعاقد مع المدرب الأوزبكي شرف الدين لطف الله.

وشهدت منافسات البطولة العربية الافتتاحية تتويج لاعبنا بطي أحمد الهاشمي بذهبية وزن تحت 60 كجم، بفوزه على اللاعب الفضي الأردني محمد معاذ الخزاعلة، ونال الذهبية الثانية اللاعب صقر بدر العتيبي في منافسات وزن تحت 66 كجم، فيما ذهبت الفضية إلى الكويتي مشاري مرزوق.

وتوج بالذهبية الثالثة لمنتخبنا يوسف العوض في منافسات وزن تحت 81 كجم، وحل ثانياً بالميدالية الفضية الكويتي موسى الضعيان.. ونال فضية وزن تحت 50 كجم اللاعب مانع الزعابي بعد أن كان نداً للاعب الكويتي الذهبي عبد الجليل الشمري.. كما نال حمدان المازمي فضية وزن تحت 73 كجم بخسارته في النهائي أمام الكويتي راشد فرس.. كما حقق مسعود المسماري برونزية وزن تحت 55 كجم، ونال اللاعب محمد المازمي برونزية وزن تحت 50 كجم.

من جهته، ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد البداية الموفقة لمنتخب الإمارات للناشئين في "عربية الأردن"، متمنياً مواصلة المشوار على مستوى الشباب في ختام البطولة التي أحسن تنظيمها الأشقاء في الأردن.