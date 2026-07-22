فان بوميل يستعد لقيادة المنتخب البلجيكي

بروكسل(د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن مارك فان بوميل، لاعب المنتخب الهولندي السابق، يستعد لتدريب المنتخب البلجيكي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة «نيوسبلاد» البلجيكية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يوقع فان بوميل «49 عاماً» على عقد مع المنتخب البلجيكي يمتد حتى بطولة أمم أوروبا (يورو 2028).

ولعب فان بوميل، وصيف بطل العالم مع المنتخب الهولندي في 2010، لفرق فورتونا سيتارد، وأيندهوفن وبرشلونة وبايرن ميونيخ وميلان.

وكمدير فني، تولى فان بوميل تدريب أيندهوفن وفولفسبورج ورويال أنتويرب، حيث فاز معه بالثنائية المحلية في بلجيكا.

ولم يتول فان بوميل تدريب أي فريق منذ عام 2024.

وتم السماح لرودي جارسيا المدير الفني للفريق بالرحيل، رغم أنه قاد المنتخب البلجيكي لدور الثمانية في كأس العالم.