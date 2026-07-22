الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خورفكان يستهل ودياته الخارجية بالفوز على المرخية القطري

خورفكان يستهل ودياته الخارجية بالفوز على المرخية القطري
22 يوليو 2026 14:00

فيصل النقبي (خورفكان)
استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام في تركيا، بالفوز على فريق المرخية القطري بهدفين دون مقابل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.
ونجح خورفكان في فرض أفضليته خلال مجريات اللقاء، حيث افتتح البرتغالي إيلتون فيليبي التسجيل، قبل أن يعزز المغربي سليم أملاح النتيجة بإحراز الهدف الثاني، ليخرج الفريق بانتصاره الأول في المعسكر، وسط أداء فني مطمئن من اللاعبين تحت قيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر.
ويواصل خورفكان برنامجه الإعدادي في تركيا، إذ سيخوض مباراتين وديتين قبل ختام المعسكر، حيث يلتقي فريق الباطن السعودي، ثم يختتم مبارياته بمواجهة زد المصري، في إطار سعي الجهاز الفني إلى رفع جاهزية جميع اللاعبين، والوصول إلى أفضل مستويات الانسجام قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

أخبار ذات صلة
حفل جوائز رابطة المحترفين 10 أغسطس في قصر الإمارات
تاديتش يفضّل دوري أدنوك.. والنصر يقترب من حسم الصفقة
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
عبدالمجيد النمر
آخر الأخبار
4 ودّيات ترفع جاهزية دبا الحصن في القاهرة
الرياضة
4 ودّيات ترفع جاهزية دبا الحصن في القاهرة
اليوم 15:15
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يكشف آلية بيولوجية جديدة لعلاج مرض "هنتنغتون"
علوم الدار
"أبوظبي للخلايا الجذعية" يكشف عن آلية بيولوجية جديدة لعلاج مرض "هنتنغتون"
اليوم 15:11
"سقيا الإمارات" تستعرض إنجازاتها الإنسانية لخدمة مليون مستفيد في تنزانيا
علوم الدار
"سقيا الإمارات" تستعرض إنجازاتها الإنسانية لخدمة مليون مستفيد في تنزانيا
اليوم 15:04
اختبار المنشطات إجباري في طواف فرنسا
الرياضة
اختبار المنشطات إجباري في طواف فرنسا
اليوم 14:45
«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة «آسياد آيتشي-ناجويا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة «آسياد آيتشي-ناجويا»
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©