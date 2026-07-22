خورفكان يستهل ودياته الخارجية بالفوز على المرخية القطري

فيصل النقبي (خورفكان)

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام في تركيا، بالفوز على فريق المرخية القطري بهدفين دون مقابل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح خورفكان في فرض أفضليته خلال مجريات اللقاء، حيث افتتح البرتغالي إيلتون فيليبي التسجيل، قبل أن يعزز المغربي سليم أملاح النتيجة بإحراز الهدف الثاني، ليخرج الفريق بانتصاره الأول في المعسكر، وسط أداء فني مطمئن من اللاعبين تحت قيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر.

ويواصل خورفكان برنامجه الإعدادي في تركيا، إذ سيخوض مباراتين وديتين قبل ختام المعسكر، حيث يلتقي فريق الباطن السعودي، ثم يختتم مبارياته بمواجهة زد المصري، في إطار سعي الجهاز الفني إلى رفع جاهزية جميع اللاعبين، والوصول إلى أفضل مستويات الانسجام قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.