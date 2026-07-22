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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة «آسياد آيتشي-ناجويا»

«الأبيض الأولمبي» يترقب قرعة «آسياد آيتشي-ناجويا»
22 يوليو 2026 14:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يترقّب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم سحب قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية الـ20، المقرّرة في آيتشي-ناجويا باليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، والتي تُجرى ظهر اليوم الخميس، بمدينة ناجويا وبحضور مسؤولي المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة، على أن تُبثَّ مراسم القرعة مباشرة عبر منصة «يوتيوب».
ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المنتخب اتضاح ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد الجهاز الفني أو برنامج التحضيرات للاستحقاق القاري.
ويدخل «الأبيض الأولمبي» مراسم القرعة ضمن منتخبات المستوى الثاني إلى جانب أوزبكستان والسعودية وتايلاند، وفق التصنيف المعتمد من المجلس الأولمبي الآسيوي، والمستند إلى نتائج المنتخبات في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، فيما يضم المستوى الأول اليابان مستضيفة الدورة، والصين، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.
وجاءت إيران، وقطر، وقيرغيزستان، والفلبين في المستوى الثالث، بينما يضم المستوى الرابع الكويت، وهونج كونج، وكوريا الشمالية، بعد اعتماد مشاركة 15 منتخباً، إثر انسحاب العراق من منافسات كرة القدم.
ووفق نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، بواقع ثلاث مجموعات تضم أربعة منتخبات، ومجموعة رابعة تضم ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وتقام منافسات كرة القدم للرجال خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.
ويأتي ترقُّب القرعة بالتزامن مع استمرار الغموض بشأن الجهاز الفني لـ «الأبيض الأولمبي»، إذ لم يعلن اتحاد الكرة حتى الآن هوية المدرب الذي سيقود المنتخب في المرحلة المقبلة، في انتظار حسم ملف المدير الفني للمنتخب الأول، حيث تشير المؤشرات إلى اقتراب الكرواتي زلاتكو داليتش من تولِّي المهمة، على أن يعقب ذلك الإعلان عن بقية الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.
وكان «الأبيض الأولمبي» قد اختتم في يونيو الماضي معسكره الخارجي في تايلاند تحت قيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي، محققاً فوزاً كبيراً على منتخب تايلاند 5-2 في ختام مبارياته الودية، بعدما استهل المعسكر بالتعادل مع جمهورية كوريا الجنوبية 1-1، ثم تعادل بالنتيجة ذاتها أمام قيرغيزستان.
وشكَّل معسكر تايلاند محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، بعدما أتاح للجهاز الفني الوقوف على مستويات اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، من خلال الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والتي تُمثل الهدف الأبرز للمرحلة المقبلة، باعتبارها بوابة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.

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