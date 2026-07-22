حفل جوائز رابطة المحترفين 10 أغسطس في قصر الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2025-2026 مساء الاثنين 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات، كما فتحت باب المشاركة في التصويت لممثلي الأندية، وهما قائد الفريق ومدربه، إلى جانب الإعلام والجماهير، لاختيار الفائزين بجوائز فئة التصويت.

وأوضحت الرابطة أن الكشف عن قائمة المرشحين وفتح باب التصويت سيكون يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً، على أن يُغلق باب التصويت في الثانية ظهر يوم 1 أغسطس المقبل، قبل الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، فيما سيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية.

وتضم جوائز الموسم ثلاث فئات، الأولى فئة التصويت، وتشمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور.

أما الفئة الثانية فهي جوائز الإحصائيات، وتشمل جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، ثم فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.

أما الفئة الثالثة فهي جوائز المعايير، وتشمل جائزة الحضور الجماهيري وجائزة تراخيص الأندية والاحتراف.

ويشهد الحفل تتويج الفائزين بجوائز فئة التصويت، إلى جانب تكريم الفائزين بجوائز الإحصائيات والمعايير، احتفاء بأبرز نجوم وأندية الموسم الرياضي 2025-2026.