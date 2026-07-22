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الرياضة

4 ودّيات ترفع جاهزية دبا الحصن في القاهرة

4 ودّيات ترفع جاهزية دبا الحصن في القاهرة
22 يوليو 2026 15:15

فيصل النقبي (دبا الحصن)
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن برنامجه الإعدادي في معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يخوض أربع مباريات ودّية أمام فرق مصرية وخليجية، ضمن المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد، وذلك بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل درجات الاستعداد قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.
ويستهلُّ دبا الحصن مبارياته اليوم، فيما يخوض لقاءه الثاني يوم 26 يوليو، ثم يواصل استعداداته بالمواجهة الثالثة يوم 31 يوليو، على أن يختتم سلسلة مبارياته التجريبية في المعسكر يوم 7 أغسطس،.
ويعمل الجهاز الفني على الاستفادة من هذه المباريات في منح الفرصة لجميع اللاعبين، والوقوف على جاهزية العناصر الجديدة، إلى جانب تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية، وزيادة الانسجام بين أفراد الفريق، بما يُسهم في تجهيز الفريق بالصورة المثالية قبل العودة إلى الدولة واستكمال المرحلة الأخيرة من الإعداد.

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دوري الدرجة الأولى
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