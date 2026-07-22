مدرب ساوثهامبتون تحت التحقيق بتهمة التجسس

لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، توجيه اتهامات لتوندا إيكرت، مدرب ساوثهامبتون، في فضيحة تجسُّس. وقال الاتحاد إنه يعتقد أن المدرب أذن بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره قبل مواجهاتها أمام ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي. وقال نادي ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان أقرّ فيه بالاتهام: «سيواصل توندا والنادي التعاون الكامل والشفّاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم».
وتسبّبت هذه الفضيحة في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهّل للدوري الإنجليزي الممتاز.
واستبعد ساوثهامبتون من النهائي، الذي يوصف بأنه «الأغلى في كرة القدم»، نظراً لأن الفوز بها يعني الصعود إلى دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو 200 مليون جنيه إسترليني، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات.
وقدم إيكرت اعتذاراً على حسابات ساوثهامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن مشاهدة التدريبات كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري الأخرى التي عمل بها.