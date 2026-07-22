مدرب ساوثهامبتون تحت التحقيق بتهمة التجسس

لندن (رويترز)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ​اليوم، توجيه اتهامات لتوندا إيكرت، مدرب ساوثهامبتون، في فضيحة تجسُّس. وقال ⁠الاتحاد إنه يعتقد أن المدرب أذن ​بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أكسفورد ​يونايتد ‌وإبسويتش تاون ⁠وميدلسبره ​قبل مواجهاتها أمام ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي. وقال نادي ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في ‌بيان أقرّ فيه بالاتهام: «سيواصل توندا ‌والنادي التعاون الكامل والشفّاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم».

وتسبّبت هذه ​الفضيحة في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهّل للدوري الإنجليزي الممتاز.

واستبعد ساوثهامبتون من النهائي، الذي يوصف بأنه «الأغلى ‌في كرة القدم»، نظراً لأن ​الفوز بها يعني الصعود إلى دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر ​بنحو 200 ‌مليون ⁠جنيه ‌إسترليني، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل ⁠من 72 ساعة من المباريات.

وقدم ​إيكرت اعتذاراً على حسابات ساوثهامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن مشاهدة التدريبات كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري ​الأخرى التي عمل بها.