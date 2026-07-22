الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ساوثهامبتون تحت التحقيق بتهمة التجسس

مدرب ساوثهامبتون تحت التحقيق بتهمة التجسس
22 يوليو 2026 15:25

لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ​اليوم، توجيه اتهامات لتوندا إيكرت، مدرب ساوثهامبتون، في فضيحة تجسُّس. وقال ⁠الاتحاد إنه يعتقد أن المدرب أذن ​بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أكسفورد ​يونايتد ‌وإبسويتش تاون ⁠وميدلسبره ​قبل مواجهاتها أمام ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي. وقال نادي ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في ‌بيان أقرّ فيه بالاتهام: «سيواصل توندا ‌والنادي التعاون الكامل والشفّاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم».

وتسبّبت هذه ​الفضيحة في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهّل للدوري الإنجليزي الممتاز.
واستبعد ساوثهامبتون من النهائي، الذي يوصف بأنه «الأغلى ‌في كرة القدم»، نظراً لأن ​الفوز بها يعني الصعود إلى دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر ​بنحو 200 ‌مليون ⁠جنيه ‌إسترليني، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل ⁠من 72 ساعة من المباريات.
وقدم ​إيكرت اعتذاراً على حسابات ساوثهامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن مشاهدة التدريبات كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري ​الأخرى التي عمل بها.

ساوثهامبتون
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آخر الأخبار
أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم
الرياضة
أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم
اليوم 17:50
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يومياً
اقتصاد
مصر تعلن اكتشاف بئر غاز بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يومياً
اليوم 17:49
منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لبطولة العالم في أبوظبي
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يكثف استعداداته لبطولة العالم في أبوظبي
اليوم 17:45
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
علوم الدار
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
اليوم 17:05
"قوة دفاع البحرين" تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية
الأخبار العالمية
"قوة دفاع البحرين" تعترض وتدمر عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية
اليوم 17:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©