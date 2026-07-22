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الرياضة

أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم

أوتشوا يعلق قفازيه بعد رحلة 6 نسخ من كأس العالم
22 يوليو 2026 17:50

 
مكسيكو (أ ف ب)

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وضع حارس المرمى المكسيكي جييرمو «ميمو» أوتشوا حدّاً لمسيرته الكروية عن 41 عاماً، وذلك بعد أيام من مشاركته في كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وعلى عكس رونالدو وميسي اللذين شاركا في جميع مباريات منتخبيهما خلال المونديال الماضي، لم يدخل أوتشوا سوى في الدقائق الأخيرة من مواجهة المكسيك المتأهلة سلفا، أمام التشيك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، حيث أقحمه المدرب خافيير أجيري في الدقيقة 78 وسط احتفاء المشجعين المكسيكيين به على ملعب أستيكا التاريخي في مكسيكو سيتي.
وكان أوتشوا قد استُدعي أيضاً إلى نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، لكنه لم يخض أي مباراة في البطولة.
وأنهى «ميمو» مسيرته الدولية التي بدأت في 2005، بخوض 154 مباراة مع منتخب «إل تري».
وقال أوتشوا في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد أعطيت كل ما لدي، مع أنديتي ومع المنتخب، واليوم أضع قفازي جانباً»، معلناً نهاية مسيرة امتدت عبر تسعة فرق في سبعة بلدان.
وبدأ ابن مدينة جوادالاخارا مسيرته في المكسيك عام 2004، وخاض تجارب في فرنسا (أجاكسيو) وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.
واشتهر أوتشوا بصلابته على خط المرمى بفضل تصدياته من خلال ردّات فعل مذهلة، وذاع صيته خلال كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما قدم مباراة لا تُنسى أمام البلد المضيف في دور المجموعات انتهت بالتعادل السلبي (0-0).
وفي 2018، عزّز أسطورته أكثر بأداء استثنائي جديد أمام ألمانيا التي خسرت أمام المكسيك (1-0).

منتخب المكسيك
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
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