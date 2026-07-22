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الرياضة

مدرب «من دون ناد» يقود أحلام منتخب بلجيكا

مدرب «من دون ناد» يقود أحلام منتخب بلجيكا
22 يوليو 2026 18:15

 

بروكسل (أ ف ب)

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من المتوقع أن يتولّى الهولندي مارك فان بومل تدريب منتخب بلجيكا لكرة القدم خلفا للفرنسي رودي جارسيا، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، مشيرة إلى التوصل لاتفاق بين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والمدرب.
ووفقاً لصحيفة «هت لاتست نيوس» البلجيكية اليومية، سيُوقّع المدرب السابق لأيندهوفن الهولندي وفولفسبورج الألماني وأنتويرب البلجيكي، والبالغ 49 عاماً، خلال الأيام القليلة المقبلة عقداً يربطه ببلجيكا حتى نهاية كأس أوروبا 2028.
وأعلن الاتحاد البلجيكي الاثنين، أن عقد جارسيا الذي تولى تدريب «الشياطين الحمر» مطلع عام 2025، لن يتم تمديده رغم المشوار الجيد الذي قدمته بلجيكا في كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية.
وبلغ كيفن دي بروين وزملاؤه الدور ربع النهائي قبل الإقصاء بخسارة أمام إسبانيا التي تُوّجت لاحقاً باللقب (1-2).
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وجود تباين في وجهات النظر بين المدرب الفرنسي وعدد من اللاعبين، وكذلك مع المدير الفني فنسان مانارت الذي لم يكن راضياً عن أداء منتخب بلاده خلال دور المجموعات من المونديال، ولا سيّما في المباراتين أمام مصر (1-1) وإيران (0-0).
ومع ذلك، أثار رحيل غارسيا حالة من الاستغراب لدى العديد من المشجعين الذين عبّروا بكثافة عن موقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب «هت لاتست نيوس»، كان الاتحاد البلجيكي يبحث عن «مدرب منتخب أصغر سناً وأكثر حداثة من رودي جارسيا (62 عاماً)»، ويُعدّ فان بومل من دون ناد منذ رحيله عن أنتويرب في صيف 2024.

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