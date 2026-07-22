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نجاح كبير للتجارب التفاعلية للمصارعة في أبوظبي والعين

نجاح كبير للتجارب التفاعلية للمصارعة في أبوظبي والعين
22 يوليو 2026 18:44

 

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد المصارعة، نجاح البرامج والتجارب التفاعلية للمشاركين في المعسكر الصيفي للأطفال المقام حالياً حتى 6 أغسطس المقبل بمركز نبض الفلاح في أبوظبي، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بالعين، بمشاركة أكثر من 40 طالباً للأعمار من 7 إلى 12 عاماً.
وأكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام الاتحاد، أن المعسكر يتيح فرصة كبيرة لتطوير مهارات المشاركين في المصارعة، من خلال 4 أسابيع من التدريبات، وأنشطة اللياقة البدنية والألعاب الترفيهية، بإشراف مدربين مؤهلين، ضمن بيئة آمنة ومحفزة تتيح لهم تحسين مهاراتهم الفنية ولياقتهم البدنية.
وأوضح أن البرنامج يركز على تطوير المهارات الأساسية والمتقدمة في هذه الرياضة، وتطوير مجموعة من القيم المهمة، مثل الانضباط والعمل الجماعي والاحترام والقيادة والروح الرياضية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة، ومنافسات ودية تشجع على التفاعل الاجتماعي والنمو الشخصي.
وأشار إلى أن المعسكر صمم للمبتدئين والراغبين في تطوير مستواهم الرياضي، عبر تجارب مميزة تجمع بين تنمية المهارات الرياضية وبناء الشخصية، والاستفادة من الإجازة الصيفية في الارتقاء بقدراتهم، وتنمية مهاراتهم.

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