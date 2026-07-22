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الرياضة

رئيس الاتحاد الأفريقي يدافع عن إنفانتينو في وجه الانتقادات

رئيس الاتحاد الأفريقي يدافع عن إنفانتينو في وجه الانتقادات
22 يوليو 2026 19:32


جوهانسبرج (أ ف ب)
دافع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، بقوة عن رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو، واصفاً إياه بأنه خادم مخلص للعبة وصديق للقارة الأفريقية.
ووجد الإيطالي-السويسري إنفانتينو نفسه عرضة للانتقادات نتيجة قرار فيفا تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوجون خلال كأس العالم التي اختتمت الأحد، إضافة إلى اعتماد فترات التوقف لشرب المياه، وطرح فكرة توسيع النهائيات العالمية إلى 64 منتخباً بعدما أقيمت نسخة 2026 بمشاركة 48 للمرة الأولى.
وقال موتسيبي للصحفيين في جوهانسبرغ «يُعجبني حبه العميق لكرة القدم، والتزامه الكبير بتطوير اللعبة في العالم، ودعمه لإفريقيا»، مضيفا أن إنفانتينو «ظل وفيا» لأفريقيا ولعب دوراًً مهماً في تطوير كرة القدم في القارة، لقد لعب جاني دوراً محورياً في توسيع فرص المنتخبات الإفريقية على الساحة العالمية»، في إشارة منه إلى زيادة حصة أفريقيا في كأس العالم بأربعة مقاعد مباشرة إضافية، إلى جانب مقعد عبر الملحق العالمي.
ومُثلت القارة في نسخة 2026 التي اختتمت الأحد بفوز إسبانيا على الأرجنتين في النهائي 1-0 بعد التمديد، برقم قياسي بلغ 10 منتخبات.
ومن المقرر أن يترشح إنفانتينو الذي تولى رئاسة فيفا خلفا للسويسري سيب بلاتر عام 2016، لإعادة انتخابه في عام 2027 سعيا للفوز بولاية رابعة على رأس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.
وتتمتع أفريقيا بنفوذ كبير داخل فيفا، إذ تضم 54 اتحاداً وطنياً، ما يجعلها أكبر كتلة تصويتية موحدة بين الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي.
وفي أبريل الماضي، أصبح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أول اتحاد قاري يعلن دعمه العلني لإعادة انتخاب إنفانتينو، قبل أن ينضم نظيره الأفريقي سريعاً إلى قائمة المؤيدين له أيضاً.
لكن حالة من الاستياء تتصاعد بين بعض الاتحادات الأوروبية والجهات المتحالفة معها، وسط تقارير تفيد بإمكانية ظهور مرشح مدعوم أوروبياً لمنافسة إنفانتينو.

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